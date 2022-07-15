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Минфин рассчитывает, что продажа банка "Открытия" произойдет до конца года - РИА Новости, 15.07.2022
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Минфин рассчитывает, что продажа банка "Открытия" произойдет до конца года
Минфин рассчитывает, что продажа банка "Открытия" произойдет до конца года - РИА Новости, 15.07.2022
Минфин рассчитывает, что продажа банка "Открытия" произойдет до конца года
Минфин РФ рассчитывает, что продажа акций банка "Открытия" ВТБ произойдет до конца года, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:11
2022-07-15T19:11
банки
экономика
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
министерство финансов рф (минфин россии)
алексей моисеев
открытие (банк)
втб
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает, что продажа акций банка "Открытия" ВТБ произойдет до конца года, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев."Мы продолжаем исходить, что это будет до конца этого года. Скажем так, я бы не хотел раскрывать детали сделки. Там с точки зрения деталей все, что сказал Центральный Банк… давайте так скажу, это, видимо, будет сделка без участия Росимущества", - сказал он.
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банки, экономика, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство финансов рф (минфин россии), алексей моисеев, открытие (банк), втб, россия
19:11 15.07.2022
 
Минфин рассчитывает, что продажа банка "Открытия" произойдет до конца года

Замглавы Минфина Моисеев ожидает, что продажа "Открытия" ВТБ произойдет до конца года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис банка "Открытие" в Москве
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Офис банка "Открытие" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает, что продажа акций банка "Открытия" ВТБ произойдет до конца года, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Мы продолжаем исходить, что это будет до конца этого года. Скажем так, я бы не хотел раскрывать детали сделки. Там с точки зрения деталей все, что сказал Центральный Банк… давайте так скажу, это, видимо, будет сделка без участия Росимущества", - сказал он.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 19:09
Правкомиссия пока не будет разрешать продажу "дочек" иностранных банков
 
БанкиЭкономикаФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Министерство финансов РФ (Минфин России)Алексей МоисеевОткрытие (банк)ВТБРоссия
 
 
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