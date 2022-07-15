https://ria.ru/20220715/bank-1802842980.html

Минфин рассчитывает, что продажа банка "Открытия" произойдет до конца года

Минфин рассчитывает, что продажа банка "Открытия" произойдет до конца года - РИА Новости, 15.07.2022

Минфин рассчитывает, что продажа банка "Открытия" произойдет до конца года

Минфин РФ рассчитывает, что продажа акций банка "Открытия" ВТБ произойдет до конца года, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T19:11

2022-07-15T19:11

2022-07-15T19:11

банки

экономика

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

министерство финансов рф (минфин россии)

алексей моисеев

открытие (банк)

втб

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает, что продажа акций банка "Открытия" ВТБ произойдет до конца года, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев."Мы продолжаем исходить, что это будет до конца этого года. Скажем так, я бы не хотел раскрывать детали сделки. Там с точки зрения деталей все, что сказал Центральный Банк… давайте так скажу, это, видимо, будет сделка без участия Росимущества", - сказал он.

https://ria.ru/20220715/banki-1802842199.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

банки, экономика, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство финансов рф (минфин россии), алексей моисеев, открытие (банк), втб, россия