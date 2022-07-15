https://ria.ru/20220715/bank-1802842980.html
Минфин рассчитывает, что продажа банка "Открытия" произойдет до конца года
Минфин рассчитывает, что продажа банка "Открытия" произойдет до конца года - РИА Новости, 15.07.2022
Минфин рассчитывает, что продажа банка "Открытия" произойдет до конца года
Минфин РФ рассчитывает, что продажа акций банка "Открытия" ВТБ произойдет до конца года, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:11
2022-07-15T19:11
2022-07-15T19:11
банки
экономика
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
министерство финансов рф (минфин россии)
алексей моисеев
открытие (банк)
втб
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает, что продажа акций банка "Открытия" ВТБ произойдет до конца года, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев."Мы продолжаем исходить, что это будет до конца этого года. Скажем так, я бы не хотел раскрывать детали сделки. Там с точки зрения деталей все, что сказал Центральный Банк… давайте так скажу, это, видимо, будет сделка без участия Росимущества", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, экономика, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство финансов рф (минфин россии), алексей моисеев, открытие (банк), втб, россия
Минфин рассчитывает, что продажа банка "Открытия" произойдет до конца года
Замглавы Минфина Моисеев ожидает, что продажа "Открытия" ВТБ произойдет до конца года