https://ria.ru/20220714/zakon-1802507158.html

В России создадут подразделения противопожарной службы в ЗАТО

В России создадут подразделения противопожарной службы в ЗАТО - РИА Новости, 14.07.2022

В России создадут подразделения противопожарной службы в ЗАТО

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) специальных и воинских РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:23

2022-07-14T17:23

2022-07-14T17:24

владимир путин

законодательство

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Предусматривается, что обеспечивать эти подразделения имуществом, необходимым для выполнения их задач, будут сами ЗАТО за счет своих средств.Перечень населенных пунктов, в которых разместятся территориальные подразделения федеральной противопожарной службы, будет утвержден кабмином.

https://ria.ru/20220714/deklaratsiya-1802477176.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, законодательство