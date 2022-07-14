https://ria.ru/20220714/zakon-1802507158.html
В России создадут подразделения противопожарной службы в ЗАТО
В России создадут подразделения противопожарной службы в ЗАТО - РИА Новости, 14.07.2022
В России создадут подразделения противопожарной службы в ЗАТО
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) специальных и воинских РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:23
2022-07-14T17:23
2022-07-14T17:24
владимир путин
законодательство
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Предусматривается, что обеспечивать эти подразделения имуществом, необходимым для выполнения их задач, будут сами ЗАТО за счет своих средств.Перечень населенных пунктов, в которых разместятся территориальные подразделения федеральной противопожарной службы, будет утвержден кабмином.
https://ria.ru/20220714/deklaratsiya-1802477176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, законодательство
17:23 14.07.2022 (обновлено: 17:24 14.07.2022)
В России создадут подразделения противопожарной службы в ЗАТО
Путин подписал закон о создании в закрытых образованиях расчетов противопожарной службы
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, предусматривающий создание в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Предусматривается, что обеспечивать эти подразделения имуществом, необходимым для выполнения их задач, будут сами ЗАТО за счет своих средств.
Перечень населенных пунктов, в которых разместятся территориальные подразделения федеральной противопожарной службы, будет утвержден кабмином.