Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об особенностях корпоративного регулирования - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/zakon-1802470330.html
Путин подписал закон об особенностях корпоративного регулирования
Путин подписал закон об особенностях корпоративного регулирования - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон об особенностях корпоративного регулирования
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает особенности регулирования корпоративных отношений в 2022-2023 годах. Документ опубликован... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:59
2022-07-14T15:59
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865194_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_22a94ad33c938268749efd32993a72c3.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает особенности регулирования корпоративных отношений в 2022-2023 годах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон продляет максимальны срок проведения годового собрания акционеров акционерного общества (АО) в текущем году на три месяца - до октября. Аналогичная возможность ранее была временно установлена на 2020 год в связи с пандемией.Поскольку санкции отразились на рыночной стоимости акций публичных акционерных обществ (ПАО), закон до конца 2022 года сокращает до одного месяца период для определения средневзвешенной цены их акций в случае реорганизации общества. Эта мера позволит исключить случаи определения средневзвешенной цены акций без должного учета текущих показателей их рыночной стоимости, а также снизит финансовые затраты ПАО при совершении соответствующих корпоративных действий.ПАО в текущем году вправе с марта до сентября приобретать на бирже собственные акции в упрощенном порядке. По действующему законодательству, в течение года оно должно реализовать эти акции или уменьшить свой уставный капитал путем их погашения. Закон увеличивает этот предельный срок с года до двух, что даст возможность снизить падение капитализации торгуемых компаний в условиях санкций, считает правительство РФ.Помимо этого, внесен ряд изменений в целях обеспечения стабильной деятельности советов директоров (наблюдательных советов) АО. Согласно закону, в случае выхода из них части членов полномочия ранее избранного состава сохраняются до решения собрания акционеров. Также акционерным обществам в случае санкций недружественных стран разрешается не образовывать совет директоров (наблюдательный совет) до 1 января 2024 года, если такое решение примут их акционеры (участники).
https://ria.ru/20220714/zakon-1802466781.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865194_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_349e38a866eedc881642ae55df46adec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
15:59 14.07.2022
 
Путин подписал закон об особенностях корпоративного регулирования

Путин подписал закон об особенностях корпоративного регулирования в 2022-2023 годах

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает особенности регулирования корпоративных отношений в 2022-2023 годах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон продляет максимальны срок проведения годового собрания акционеров акционерного общества (АО) в текущем году на три месяца - до октября. Аналогичная возможность ранее была временно установлена на 2020 год в связи с пандемией.
Поскольку санкции отразились на рыночной стоимости акций публичных акционерных обществ (ПАО), закон до конца 2022 года сокращает до одного месяца период для определения средневзвешенной цены их акций в случае реорганизации общества. Эта мера позволит исключить случаи определения средневзвешенной цены акций без должного учета текущих показателей их рыночной стоимости, а также снизит финансовые затраты ПАО при совершении соответствующих корпоративных действий.
ПАО в текущем году вправе с марта до сентября приобретать на бирже собственные акции в упрощенном порядке. По действующему законодательству, в течение года оно должно реализовать эти акции или уменьшить свой уставный капитал путем их погашения. Закон увеличивает этот предельный срок с года до двух, что даст возможность снизить падение капитализации торгуемых компаний в условиях санкций, считает правительство РФ.
Помимо этого, внесен ряд изменений в целях обеспечения стабильной деятельности советов директоров (наблюдательных советов) АО. Согласно закону, в случае выхода из них части членов полномочия ранее избранного состава сохраняются до решения собрания акционеров. Также акционерным обществам в случае санкций недружественных стран разрешается не образовывать совет директоров (наблюдательный совет) до 1 января 2024 года, если такое решение примут их акционеры (участники).
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 15:48
Путин подписал закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала