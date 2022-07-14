https://ria.ru/20220714/zakon-1802470330.html

Путин подписал закон об особенностях корпоративного регулирования

Путин подписал закон об особенностях корпоративного регулирования - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон об особенностях корпоративного регулирования

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает особенности регулирования корпоративных отношений в 2022-2023 годах. Документ опубликован... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:59

2022-07-14T15:59

2022-07-14T15:59

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865194_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_22a94ad33c938268749efd32993a72c3.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает особенности регулирования корпоративных отношений в 2022-2023 годах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон продляет максимальны срок проведения годового собрания акционеров акционерного общества (АО) в текущем году на три месяца - до октября. Аналогичная возможность ранее была временно установлена на 2020 год в связи с пандемией.Поскольку санкции отразились на рыночной стоимости акций публичных акционерных обществ (ПАО), закон до конца 2022 года сокращает до одного месяца период для определения средневзвешенной цены их акций в случае реорганизации общества. Эта мера позволит исключить случаи определения средневзвешенной цены акций без должного учета текущих показателей их рыночной стоимости, а также снизит финансовые затраты ПАО при совершении соответствующих корпоративных действий.ПАО в текущем году вправе с марта до сентября приобретать на бирже собственные акции в упрощенном порядке. По действующему законодательству, в течение года оно должно реализовать эти акции или уменьшить свой уставный капитал путем их погашения. Закон увеличивает этот предельный срок с года до двух, что даст возможность снизить падение капитализации торгуемых компаний в условиях санкций, считает правительство РФ.Помимо этого, внесен ряд изменений в целях обеспечения стабильной деятельности советов директоров (наблюдательных советов) АО. Согласно закону, в случае выхода из них части членов полномочия ранее избранного состава сохраняются до решения собрания акционеров. Также акционерным обществам в случае санкций недружественных стран разрешается не образовывать совет директоров (наблюдательный совет) до 1 января 2024 года, если такое решение примут их акционеры (участники).

https://ria.ru/20220714/zakon-1802466781.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, владимир путин