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В России задержали исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"* - РИА Новости, 14.07.2022
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В России задержали исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"*
В России задержали исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"* - РИА Новости, 14.07.2022
В России задержали исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"*
Пять исламистов из запрещенной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* задержали в ряде регионов России за сбор пожертвований для боевиков в Сирии,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T09:55
2022-07-14T11:31
россия
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
самарская область
астраханская область
волгоградская область
московская область (подмосковье)
кабардино-балкарская республика (кбр)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пять исламистов из запрещенной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* задержали в ряде регионов России за сбор пожертвований для боевиков в Сирии, сообщает в четверг ФСБ."На территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан РФ - пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, в настоящее время действующей на территории Сирии", - говорится в сообщении.По данным ФСБ, задержанные собирали и переводили деньги под видом благотворительности на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне в Сирии."По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, а также иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность", - добавляется в сообщении.Заведены уголовные дела о содействии терроризму."Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), тоже запрещенной в России.В апреле и июле прошлого года ФСБ сообщала, что в Симферополе и Уфе удалось предотвратить теракты, которые готовились этой террористической структурой. В Башкирии исламисты планировали устроить взрыв на объекте правоохранительных органов, в Крыму - в одном из образовательных учреждений.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220711/kchr-1801623076.html
https://ria.ru/20220620/fsb-1796695203.html
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россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), самарская область, астраханская область, волгоградская область, московская область (подмосковье), кабардино-балкарская республика (кбр)
09:55 14.07.2022 (обновлено: 11:31 14.07.2022)
 
В России задержали исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"*

Исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"* задержали в России за сбор пожертвований для боевиков

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ задерживают пособников международной террористической организации "Хайят Тахир аш-Шам" (запрещена на территории России)
Сотрудники ФСБ РФ задерживают пособников международной террористической организации Хайят Тахир аш-Шам (запрещена на территории России) - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники ФСБ РФ задерживают пособников международной террористической организации "Хайят Тахир аш-Шам" (запрещена на территории России)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пять исламистов из запрещенной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* задержали в ряде регионов России за сбор пожертвований для боевиков в Сирии, сообщает в четверг ФСБ.
"На территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан РФ - пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, в настоящее время действующей на территории Сирии", - говорится в сообщении.
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ФСБ задержала членов подпольной ячейки ИГ* в Карачаево-Черкесии
По данным ФСБ, задержанные собирали и переводили деньги под видом благотворительности на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне в Сирии.
"По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, а также иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность", - добавляется в сообщении.
Заведены уголовные дела о содействии терроризму.
"Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), тоже запрещенной в России.
В апреле и июле прошлого года ФСБ сообщала, что в Симферополе и Уфе удалось предотвратить теракты, которые готовились этой террористической структурой. В Башкирии исламисты планировали устроить взрыв на объекте правоохранительных органов, в Крыму - в одном из образовательных учреждений.
*Организация признана террористической и запрещена в России
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РоссияПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Самарская областьАстраханская областьВолгоградская областьМосковская область (Подмосковье)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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