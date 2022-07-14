09:55 14.07.2022 (обновлено: 11:31 14.07.2022)
В России задержали исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"*
Исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"* задержали в России за сбор пожертвований для боевиков
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ задерживают пособников международной террористической организации "Хайят Тахир аш-Шам" (запрещена на территории России)
Сотрудники ФСБ РФ задерживают пособников международной террористической организации "Хайят Тахир аш-Шам" (запрещена на территории России)
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пять исламистов из запрещенной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* задержали в ряде регионов России за сбор пожертвований для боевиков в Сирии, сообщает в четверг ФСБ.
"На территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан РФ - пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, в настоящее время действующей на территории Сирии", - говорится в сообщении.
"По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, а также иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность", - добавляется в сообщении.
Заведены уголовные дела о содействии терроризму.
"Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), тоже запрещенной в России.
В апреле и июле прошлого года ФСБ сообщала, что в Симферополе и Уфе удалось предотвратить теракты, которые готовились этой террористической структурой. В Башкирии исламисты планировали устроить взрыв на объекте правоохранительных органов, в Крыму - в одном из образовательных учреждений.
*Организация признана террористической и запрещена в России
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