https://ria.ru/20220714/zaderzhanie-1802343823.html

В России задержали исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"*

В России задержали исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"* - РИА Новости, 14.07.2022

В России задержали исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"*

Пять исламистов из запрещенной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* задержали в ряде регионов России за сбор пожертвований для боевиков в Сирии,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T09:55

2022-07-14T09:55

2022-07-14T11:31

россия

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

самарская область

астраханская область

волгоградская область

московская область (подмосковье)

кабардино-балкарская республика (кбр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802368395_0:70:949:604_1920x0_80_0_0_b50b231d85a0d283184fbcc8f4e45d51.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пять исламистов из запрещенной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* задержали в ряде регионов России за сбор пожертвований для боевиков в Сирии, сообщает в четверг ФСБ."На территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан РФ - пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, в настоящее время действующей на территории Сирии", - говорится в сообщении.По данным ФСБ, задержанные собирали и переводили деньги под видом благотворительности на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне в Сирии."По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, а также иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность", - добавляется в сообщении.Заведены уголовные дела о содействии терроризму."Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), тоже запрещенной в России.В апреле и июле прошлого года ФСБ сообщала, что в Симферополе и Уфе удалось предотвратить теракты, которые готовились этой террористической структурой. В Башкирии исламисты планировали устроить взрыв на объекте правоохранительных органов, в Крыму - в одном из образовательных учреждений.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220711/kchr-1801623076.html

https://ria.ru/20220620/fsb-1796695203.html

россия

самарская область

астраханская область

волгоградская область

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), самарская область, астраханская область, волгоградская область, московская область (подмосковье), кабардино-балкарская республика (кбр)