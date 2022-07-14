https://ria.ru/20220714/yakutiya-1802351018.html

К восстановлению пострадавшего от паводка района Якутии привлекут Ми-26 МЧС

К восстановлению пострадавшего от паводка района Якутии привлекут Ми-26 МЧС - РИА Новости, 14.07.2022

К восстановлению пострадавшего от паводка района Якутии привлекут Ми-26 МЧС

Вертолет Ми-26 МЧС России привлекут к восстановительным работам в пострадавшем от паводка районе Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:28

2022-07-14T10:28

2022-07-14T11:56

республика саха (якутия)

россия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-26

айсен николаев

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ЯКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Вертолет Ми-26 МЧС России привлекут к восстановительным работам в пострадавшем от паводка районе Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Ранее сообщалось, что глава республики Айсен Николаев находится в Верхоянском районе.Якутия борется со второй волной паводка, которая оказалась сильнее первой. Глава Якутии в четверг облетел пострадавшие территории, встретился с жителями. На заседании КЧС вместе с представителями МЧС он обозначил текущую ситуацию, проконтролировал работу по сбору данных для оказания мер поддержки жителей и исполнение плана по ликвидации последствий паводка.В районном центре, поселке Батагай, он поручил сохранять режим полной мобилизации в ближайшие дни. Сегодня все усилия направлены на решение проблем жителей, пострадавших от подтоплений населенных пунктов. Николаев поручил уделить особое внимание одиноким, пожилым людям, а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья. В помощь людям из Якутска будут направлены строительные отряды."Глава Якутии поставил задачу обеспечить жителей пострадавших населенных пунктов питьевой водой, продуктами первой необходимости, а также лекарственными препаратами жителей в достаточном количестве. Также поручено задействовать вертолет Ми-26 МЧС России на восстановительных работах", - рассказали в пресс-службе.После схода воды в кратчайшие сроки в поселениях рассчитают потребность в строительных материалах, а также организуют их доставку. "Помимо строительных отрядов на восстановительные работы будут привлекаться и местные жители. К началу отопительного сезона должны быть подготовлены теплотрассы, котельные, просушен уголь", - отметили в пресс-службе.Кроме того, по поручению главы региона помогут пострадавшим гражданам, у которых нет документов на жилье. "Эта проблема сегодня актуальна для многих поселков, которые находятся в зоне подтопления. Из-за изменений в нормативно-правовой базе в последние годы многие не могут зарегистрировать право собственности. Для помощи с оформлением необходимых документов сюда будут направлены специалисты МФЦ", - говорится в сообщении.По поводу заготовки кормов отмечается, что после паводка сенокос проведут на отдаленных угодьях. Для этого министерству сельского хозяйства Якутии нужно организовать выезды мобильных бригад.

https://ria.ru/20220711/yakutiya-1801758435.html

https://ria.ru/20220711/pavodok-1801605374.html

https://ria.ru/20220711/pavodok-1801733305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-26, айсен николаев