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К восстановлению пострадавшего от паводка района Якутии привлекут Ми-26 МЧС - РИА Новости, 14.07.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220714/yakutiya-1802351018.html
К восстановлению пострадавшего от паводка района Якутии привлекут Ми-26 МЧС
К восстановлению пострадавшего от паводка района Якутии привлекут Ми-26 МЧС - РИА Новости, 14.07.2022
К восстановлению пострадавшего от паводка района Якутии привлекут Ми-26 МЧС
Вертолет Ми-26 МЧС России привлекут к восстановительным работам в пострадавшем от паводка районе Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:28
2022-07-14T11:56
республика саха (якутия)
россия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-26
айсен николаев
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ЯКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Вертолет Ми-26 МЧС России привлекут к восстановительным работам в пострадавшем от паводка районе Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Ранее сообщалось, что глава республики Айсен Николаев находится в Верхоянском районе.Якутия борется со второй волной паводка, которая оказалась сильнее первой. Глава Якутии в четверг облетел пострадавшие территории, встретился с жителями. На заседании КЧС вместе с представителями МЧС он обозначил текущую ситуацию, проконтролировал работу по сбору данных для оказания мер поддержки жителей и исполнение плана по ликвидации последствий паводка.В районном центре, поселке Батагай, он поручил сохранять режим полной мобилизации в ближайшие дни. Сегодня все усилия направлены на решение проблем жителей, пострадавших от подтоплений населенных пунктов. Николаев поручил уделить особое внимание одиноким, пожилым людям, а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья. В помощь людям из Якутска будут направлены строительные отряды."Глава Якутии поставил задачу обеспечить жителей пострадавших населенных пунктов питьевой водой, продуктами первой необходимости, а также лекарственными препаратами жителей в достаточном количестве. Также поручено задействовать вертолет Ми-26 МЧС России на восстановительных работах", - рассказали в пресс-службе.После схода воды в кратчайшие сроки в поселениях рассчитают потребность в строительных материалах, а также организуют их доставку. "Помимо строительных отрядов на восстановительные работы будут привлекаться и местные жители. К началу отопительного сезона должны быть подготовлены теплотрассы, котельные, просушен уголь", - отметили в пресс-службе.Кроме того, по поручению главы региона помогут пострадавшим гражданам, у которых нет документов на жилье. "Эта проблема сегодня актуальна для многих поселков, которые находятся в зоне подтопления. Из-за изменений в нормативно-правовой базе в последние годы многие не могут зарегистрировать право собственности. Для помощи с оформлением необходимых документов сюда будут направлены специалисты МФЦ", - говорится в сообщении.По поводу заготовки кормов отмечается, что после паводка сенокос проведут на отдаленных угодьях. Для этого министерству сельского хозяйства Якутии нужно организовать выезды мобильных бригад.
https://ria.ru/20220711/yakutiya-1801758435.html
https://ria.ru/20220711/pavodok-1801605374.html
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россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-26, айсен николаев
10:28 14.07.2022 (обновлено: 11:56 14.07.2022)
 
К восстановлению пострадавшего от паводка района Якутии привлекут Ми-26 МЧС

Вертолет Ми-26 МЧС привлекут к восстановлению пострадавшего от паводка района Якутии

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленных районов Якутии в результате паводка
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленных районов Якутии в результате паводка - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленных районов Якутии в результате паводка
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ЯКУТСК, 14 июл – РИА Новости. Вертолет Ми-26 МЧС России привлекут к восстановительным работам в пострадавшем от паводка районе Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Ранее сообщалось, что глава республики Айсен Николаев находится в Верхоянском районе.
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Якутия борется со второй волной паводка, которая оказалась сильнее первой. Глава Якутии в четверг облетел пострадавшие территории, встретился с жителями. На заседании КЧС вместе с представителями МЧС он обозначил текущую ситуацию, проконтролировал работу по сбору данных для оказания мер поддержки жителей и исполнение плана по ликвидации последствий паводка.
В районном центре, поселке Батагай, он поручил сохранять режим полной мобилизации в ближайшие дни. Сегодня все усилия направлены на решение проблем жителей, пострадавших от подтоплений населенных пунктов. Николаев поручил уделить особое внимание одиноким, пожилым людям, а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья. В помощь людям из Якутска будут направлены строительные отряды.
"Глава Якутии поставил задачу обеспечить жителей пострадавших населенных пунктов питьевой водой, продуктами первой необходимости, а также лекарственными препаратами жителей в достаточном количестве. Также поручено задействовать вертолет Ми-26 МЧС России на восстановительных работах", - рассказали в пресс-службе.
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленной в результате паводка территории села Томтор в Якутии - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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После схода воды в кратчайшие сроки в поселениях рассчитают потребность в строительных материалах, а также организуют их доставку. "Помимо строительных отрядов на восстановительные работы будут привлекаться и местные жители. К началу отопительного сезона должны быть подготовлены теплотрассы, котельные, просушен уголь", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, по поручению главы региона помогут пострадавшим гражданам, у которых нет документов на жилье. "Эта проблема сегодня актуальна для многих поселков, которые находятся в зоне подтопления. Из-за изменений в нормативно-правовой базе в последние годы многие не могут зарегистрировать право собственности. Для помощи с оформлением необходимых документов сюда будут направлены специалисты МФЦ", - говорится в сообщении.
По поводу заготовки кормов отмечается, что после паводка сенокос проведут на отдаленных угодьях. Для этого министерству сельского хозяйства Якутии нужно организовать выезды мобильных бригад.
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Республика Саха (Якутия)РоссияЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-26Айсен Николаев
 
 
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