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Волгоградская дума расширила список получателей именной стипендии - РИА Новости, 14.07.2022
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Волгоградская дума расширила список получателей именной стипендии
Волгоградская дума расширила список получателей именной стипендии - РИА Новости, 14.07.2022
Волгоградская дума расширила список получателей именной стипендии
Депутаты Волгоградской областной думы расширили список получателей именной региональной стипендии, включив в него студентов, родители которых участвуют в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:27
2022-07-14T14:27
общество
луганская народная республика
волгоградская область
россия
волгоградская областная дума
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Депутаты Волгоградской областной думы расширили список получателей именной региональной стипендии, включив в него студентов, родители которых участвуют в военной спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба парламента.В четверг Волгоградская областная дума внесла поправки в закон об именных стипендиях."Именную стипендию могут получать студенты, чьи родители являются военнослужащими и специалистами федеральных ведомств, в которых предусмотрена военная служба, а также сотрудниками органов внутренних дел, участвующими в специальной военной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, в том числе погибшими при исполнении своего долга", - говорится в сообщении.Отмечается, что стипендию смогут получить те, кто поступил в вузы региона на бюджетные места на очную форму обучения.По данным облдумы, стипендия Волгоградской области выплачивается из регионального бюджета, она полагается студентам из категорий: дети-сироты, ветераны боевых действий, воины-контрактники, проходившие службу в подразделениях Нацгвардии, ФСБ, формированиях МЧС России и др.
https://ria.ru/20220704/saur-mogila-1800044392.html
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луганская народная республика
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общество, луганская народная республика, волгоградская область, россия, волгоградская областная дума, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:27 14.07.2022
 
Волгоградская дума расширила список получателей именной стипендии

Волгоградские студенты, чьи родители участвуют в спецоперации, получат стипендию

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУлицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста
Улицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Улицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Депутаты Волгоградской областной думы расширили список получателей именной региональной стипендии, включив в него студентов, родители которых участвуют в военной спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба парламента.
В четверг Волгоградская областная дума внесла поправки в закон об именных стипендиях.
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"Именную стипендию могут получать студенты, чьи родители являются военнослужащими и специалистами федеральных ведомств, в которых предусмотрена военная служба, а также сотрудниками органов внутренних дел, участвующими в специальной военной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, в том числе погибшими при исполнении своего долга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стипендию смогут получить те, кто поступил в вузы региона на бюджетные места на очную форму обучения.
По данным облдумы, стипендия Волгоградской области выплачивается из регионального бюджета, она полагается студентам из категорий: дети-сироты, ветераны боевых действий, воины-контрактники, проходившие службу в подразделениях Нацгвардии, ФСБ, формированиях МЧС России и др.
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ОбществоЛуганская Народная РеспубликаВолгоградская областьРоссияВолгоградская областная ДумаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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