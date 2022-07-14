https://ria.ru/20220714/volgograd-1802439444.html

Волгоградская дума расширила список получателей именной стипендии

Волгоградская дума расширила список получателей именной стипендии - РИА Новости, 14.07.2022

Волгоградская дума расширила список получателей именной стипендии

Депутаты Волгоградской областной думы расширили список получателей именной региональной стипендии, включив в него студентов, родители которых участвуют в... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:27

2022-07-14T14:27

2022-07-14T14:27

общество

луганская народная республика

волгоградская область

россия

волгоградская областная дума

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Депутаты Волгоградской областной думы расширили список получателей именной региональной стипендии, включив в него студентов, родители которых участвуют в военной спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба парламента.В четверг Волгоградская областная дума внесла поправки в закон об именных стипендиях."Именную стипендию могут получать студенты, чьи родители являются военнослужащими и специалистами федеральных ведомств, в которых предусмотрена военная служба, а также сотрудниками органов внутренних дел, участвующими в специальной военной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, в том числе погибшими при исполнении своего долга", - говорится в сообщении.Отмечается, что стипендию смогут получить те, кто поступил в вузы региона на бюджетные места на очную форму обучения.По данным облдумы, стипендия Волгоградской области выплачивается из регионального бюджета, она полагается студентам из категорий: дети-сироты, ветераны боевых действий, воины-контрактники, проходившие службу в подразделениях Нацгвардии, ФСБ, формированиях МЧС России и др.

https://ria.ru/20220704/saur-mogila-1800044392.html

https://ria.ru/20220629/arest-1799063191.html

луганская народная республика

волгоградская область

россия

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общество, луганская народная республика, волгоградская область, россия, волгоградская областная дума, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)