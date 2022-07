https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html

Британский спецназ учил украинцев пытать и убивать пленных

Бойцы элитного британского спецназа, известного под аббревиатурой SAS (Special Air Service), систематически и методично убивали десятки безоружных пленных афганцев. Это неопровержимо доказано документами и свидетельскими показаниями, предъявленными на этой неделе в телепрограмме Panorama британской же государственной телекомпании ВВС. В любой нормальной стране мира подобные разоблачения военных преступлений уже вызвали бы шквал протестов и жесткое наказание военных преступников. Но в Британии, наоборот, дружно набросились на авторов расследования, заявив, что они "подвергли военных риску". Забавно слушать, как британцы на фоне всего этого продолжают говорить о "морали в мировой политике".Итак, по порядку. Журналисты ВВС выявили сотни страниц военных докладов о расследовании деятельности всего лишь одного из отрядов SAS в период только лишь одной командировки в Афганистан — с ноября 2010-го по апрель 2011 года. За полгода этот отряд убил сотни афганцев, которые были объявлены террористами. Авторы документального фильма убедились, что как минимум 54 из них были убиты незаконно. Речь идет о хладнокровном убийстве безоружных пленных людей и расстрелах гражданских во время ночных налетов SAS на мирные дома афганцев. Причем все прекрасно понимают, что эти цифры — лишь верхушка айсберга, а убийств было гораздо больше.Практически во всех отчетах о ночных рейдах офицеры SAS утверждали, что "подозреваемые террористы "Талибана*" пытались достать гранату или автомат Калашникова. При этом, по утверждению авторов расследования, "убитых людей было больше, чем оружия, которое изымалось с места происшествия". Журналисты посетили сейчас некоторые из этих мест и убедились по сохранившимся отверстиям от пуль, что британские спецназовцы расстреливали лежащих людей, то есть совершали хладнокровные казни. Причем среди жертв были и подростки 15-16 лет.Все эти доказательства подкреплены и анонимными показаниями самих бойцов SAS. Один из них в интервью Daily Mail сказал, что "правда потрясет всех". Другой же прямо признал: "Незаконные убийства были частью нашей работы. И да, тактика была ужасной. Но арестовывать их было довольно бессмысленно, потому что через несколько дней их надо было отпускать. Так что, с моей точки зрения, цель оправдывала средства". О том, что же это за цель, которая требовала убивать безоружных, британец решил не распространяться.Такой подход британского спецназа к пониманию своей кровавой "работы" многое объясняет не только в том, что касается военных преступлений Запада в Афганистане. Давайте в этой связи вспомним роль SAS в событиях на Украине. Именно бойцы этого подразделения тренировали украинских военных после 2014 года. Именно они готовились к диверсионной работе в России, о чем прямо писала британская пресса еще в 2019 году — заметьте, задолго до нашей спецоперации. В апреле этого года The Times со ссылкой на украинских военных признала, что действующие военнослужащие SAS находятся на территории Украины, выполняя функции инструкторов.Учитывая афганский опыт этих инструкторов, можно себе представить, чему они обучали украинских коллег. А теперь давайте вспомним те жуткие кадры, на которых боевики ВСУ и теробороны пытают и расстреливают военнопленных. Все — строго по инструкции британских учителей! Ведь сказано же: "Цель оправдывает средства", включая убийства безоружных людей.Причем мало кто сомневается, что бойцы британского спецназа не ограничиваются тренинговой миссией на Украине. Не так давно некоторые газеты Альбиона гордо сообщили, что в диверсионных операциях против российских военных участвуют и "бывшие офицеры SAS". Уж не знаем, насколько они являются "бывшими", однако не исключено, что среди них — и те самые военные преступники, которые несколько лет назад участвовали в казнях невинных гражданских жителей Афганистана.Потому и понятен гнев Министерства обороны Великобритании, которое пыталось сначала предотвратить показ документального фильма и набросилось на авторов телевизионного расследования злодеяний SAS. Тех заранее обвинили в том, что они "подвергают риску храбрый персонал Вооруженных сил — как на поле боя, так и репутационно". Чиновники Минобороны даже не заметили, что, как бы опровергая обвинения в адрес своего спецназа, они подтвердили факт присутствия того на поле боя. Спрашивается: где же в данный момент воюет SAS, если не на Украине?Однако после выхода фильма в эфир и появления дополнительных признаний со стороны бывших бойцов спецназа Минобороны запросило у авторов Panorama документальные свидетельства военных преступлений своих военнослужащих. Но ни у кого нет особых сомнений относительно дальнейшей судьбы таких документов.По этому поводу абсолютно верно написала The Guardian в своей редакционной колонке: "Любой порядочный премьер-министр начал бы независимое расследование утверждений о том, что британские солдаты, особенно солдаты его элитных подразделений, совершали военные преступления. Но у Британии — Борис Джонсон". Так что о какой порядочности здесь может идти речь?Правда, дело не только в Джонсоне. В прошлом году британский парламент принял закон, который фактически освобождает от ответственности военных за преступления, совершенные во время зарубежных боевых операций. Даже The Guardian вынуждена признать: "Лейбористы не сделали достаточно для того, чтобы противостоять этому закону. <…> Великобритания неохотно преследует собственный военный персонал. Это подтверждает: британское правительство считает, что жизни иностранцев не имеют значения".Эти слова надо бы распространить и на Украине. Там должны наконец понять, что выражение "война с Россией до последнего украинца" — это не просто фигура речи. Когда официальный Лондон выгораживает своих военных преступников, он ведь дает индульгенцию на любое злодеяние в будущем. В том числе и тем бойцам SAS, которые сейчас, по признанию британской прессы, оперируют на Украине.Пусть в Киеве не питают на этот счет никаких иллюзий: для британцев мы все — и русские, и украинцы — на одно лицо. В конце концов, пусть там вспомнят, что представлял собой Афганистан для Запада в тот период, который описывают в своем фильме журналисты ВВС. Он ведь считался "союзником" (ровно десять лет назад США даже предоставили этой стране статус главного союзника вне НАТО, которого так долго добивалась Украина), а официальная миссия западных военных заключалась в защите мирных жителей этой страны от террористов. Что, как мы видим, не мешало британским военным убивать этих самых гражданских. Неужели кто-то думает, что сейчас британский спецназ относится к мирным украинцам иначе, чем к афганцам?На фоне данного расследования особенно веселит тот факт, что британцы, описывая свою внешнюю политику, все чаще стали использовать слово "мораль". Министр иностранных дел Лиз Трасс постоянно употребляла его, говоря о целях украинской политики Лондона. Тем более теперь, когда она является одним из фаворитов борьбы за премьерское кресло, Трасс вообще пытается представить себя в качестве "борца за душу тори". А значит, мы услышим немало о "моральных принципах в борьбе за Глобальную Британию".Идеологи этого прожекта, являющегося детищем дуэта Джонсон — Трасс, как раз и обосновывают его моральными принципами: "Глобальная Британия должна превратиться в моральную силу: другие нации должны знать позицию Британии по международным вопросам и будут вынуждены следовать ее примеру — как потому, что этого желает Британия, так и по их собственному желанию". Ну а если не захотят "по собственному", боевики SAS всегда готовы к очередной миссии — для пущего убеждения неразумных. Индульгенция им заранее обеспечена. Ведь незаконно убивать — это их работа.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

