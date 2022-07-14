https://ria.ru/20220714/ukraina-1802358799.html

Силы ДНР уничтожили шесть складов с боеприпасами в районе Марьинки

Силы ДНР уничтожили шесть складов с боеприпасами в районе Марьинки - РИА Новости, 14.07.2022

Силы ДНР уничтожили шесть складов с боеприпасами в районе Марьинки

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в четверг, что благодаря информации от жителей подконтрольных Киеву территорий "также были уничтожены... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:05

2022-07-14T11:05

2022-07-14T14:37

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в четверг, что благодаря информации от жителей подконтрольных Киеву территорий "также были уничтожены шесть складов с боеприпасами в районе населенных пунктов Красногоровка и Марьинка".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, украина