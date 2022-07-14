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Силы ДНР уничтожили шесть складов с боеприпасами в районе Марьинки
Силы ДНР уничтожили шесть складов с боеприпасами в районе Марьинки - РИА Новости, 14.07.2022
Силы ДНР уничтожили шесть складов с боеприпасами в районе Марьинки
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в четверг, что благодаря информации от жителей подконтрольных Киеву территорий "также были уничтожены... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:05
2022-07-14T11:05
2022-07-14T14:37
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в четверг, что благодаря информации от жителей подконтрольных Киеву территорий "также были уничтожены шесть складов с боеприпасами в районе населенных пунктов Красногоровка и Марьинка".
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, украина
11:05 14.07.2022 (обновлено: 14:37 14.07.2022)
Силы ДНР уничтожили шесть складов с боеприпасами в районе Марьинки
Народная милиция: силы ДНР уничтожили шесть складов с боеприпасами в районе Марьинки