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МИД: российская операция будет продолжаться, несмотря на возражения США - РИА Новости, 14.07.2022
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МИД: российская операция будет продолжаться, несмотря на возражения США
МИД: российская операция будет продолжаться, несмотря на возражения США - РИА Новости, 14.07.2022
МИД: российская операция будет продолжаться, несмотря на возражения США
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в Москве подчеркнула, что, несмотря на все попытки западных стран укреплять боеспособность Киева,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:37
2022-07-14T12:25
в мире
россия
сша
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в Москве подчеркнула, что, несмотря на все попытки западных стран укреплять боеспособность Киева, Россия продолжит спецоперацию до достижения ее целей."Как бы конечно ни старались США и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией СВО будет продолжена, и все ...поставленные задачи будут выполнены", - заключила она.
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в мире, россия, сша, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:37 14.07.2022 (обновлено: 12:25 14.07.2022)
 
МИД: российская операция будет продолжаться, несмотря на возражения США

МИД: российская спецоперация будет продолжаться несмотря на поддержку Киева США

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСлужащие подразделений ВДВ ВС РФ на боевой машине десанта БМД-2 под Николаевом
Служащие подразделений ВДВ ВС РФ на боевой машине десанта БМД-2 под Николаевом - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Служащие подразделений ВДВ ВС РФ на боевой машине десанта БМД-2 под Николаевом. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в Москве подчеркнула, что, несмотря на все попытки западных стран укреплять боеспособность Киева, Россия продолжит спецоперацию до достижения ее целей.
"Как бы конечно ни старались США и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией СВО будет продолжена, и все ...поставленные задачи будут выполнены", - заключила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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МИД: США предоставляли Украине разведданные для обстрелов Донбасса
 
В миреРоссияСШАУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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