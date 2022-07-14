https://ria.ru/20220714/spetsoperatsiya-1802371243.html

МИД: российская операция будет продолжаться, несмотря на возражения США

МИД: российская операция будет продолжаться, несмотря на возражения США - РИА Новости, 14.07.2022

МИД: российская операция будет продолжаться, несмотря на возражения США

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в Москве подчеркнула, что, несмотря на все попытки западных стран укреплять боеспособность Киева,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:37

2022-07-14T11:37

2022-07-14T12:25

в мире

россия

сша

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в Москве подчеркнула, что, несмотря на все попытки западных стран укреплять боеспособность Киева, Россия продолжит спецоперацию до достижения ее целей."Как бы конечно ни старались США и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией СВО будет продолжена, и все ...поставленные задачи будут выполнены", - заключила она.

https://ria.ru/20220714/ssha-1802367555.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)