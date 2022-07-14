https://ria.ru/20220714/spetsoperatsiya-1802371243.html
МИД: российская операция будет продолжаться, несмотря на возражения США
МИД: российская операция будет продолжаться, несмотря на возражения США - РИА Новости, 14.07.2022
МИД: российская операция будет продолжаться, несмотря на возражения США
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в Москве подчеркнула, что, несмотря на все попытки западных стран укреплять боеспособность Киева,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:37
2022-07-14T11:37
2022-07-14T12:25
в мире
россия
сша
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в Москве подчеркнула, что, несмотря на все попытки западных стран укреплять боеспособность Киева, Россия продолжит спецоперацию до достижения ее целей."Как бы конечно ни старались США и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией СВО будет продолжена, и все ...поставленные задачи будут выполнены", - заключила она.
https://ria.ru/20220714/ssha-1802367555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:37 14.07.2022 (обновлено: 12:25 14.07.2022)
МИД: российская операция будет продолжаться, несмотря на возражения США
МИД: российская спецоперация будет продолжаться несмотря на поддержку Киева США