https://ria.ru/20220714/shtrafy-1802545885.html

В России ужесточили штрафы за нарушение безопасности сетей связи

В России ужесточили штрафы за нарушение безопасности сетей связи - РИА Новости, 14.07.2022

В России ужесточили штрафы за нарушение безопасности сетей связи

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в частности предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение требований законодательства к... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:24

2022-07-14T19:24

2022-07-14T19:24

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который в частности предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение требований законодательства к установке техсредств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета и сети связи в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.КоАП дополняется новой статьей 13.42.1, устанавливающей штрафы за нарушение требований к пропуску трафика через средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ интернета и сети связи общего пользования.Нарушение оператором связи таких требований повлечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей на должностных лиц, от 50 до 100 тысяч на индивидуальных предпринимателей (ИП), от 500 тысяч до 1 миллиона рублей на юрлиц.Повторное правонарушение будет грозить штрафом от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц; от 200 тысяч до 500 тысяч рублей для ИП; от 3 миллионов до 5 миллионов рублей для юрлиц.Статья 13.42 КоАП излагается в новой редакции, предусматривая увеличение штрафа до 50 тысяч рублей для должностных лиц; до 100 тысяч для ИП и до 1 миллиона рублей для юрлиц за нарушение требований закона к установке технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета на территории РФ и сети связи общего пользования либо техсредств контроля за соблюдением операторами связи, собственниками, иными владельцами сетей связи требований, предусматривающих ограничение доступа к информации.За повторное совершение правонарушения предусматривается увеличенные штрафы в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц; от 200 тысяч до 500 тысяч рублей для ИП; от 3 миллионов до 5 миллионов рублей для юрлиц.

https://ria.ru/20220714/prizemlenie-1802454940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, россия, владимир путин