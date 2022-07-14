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Воробьев поблагодарил приемные семьи Подмосковья за опеку над детьми из ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220714/semi-1802407504.html
Воробьев поблагодарил приемные семьи Подмосковья за опеку над детьми из ДНР
Воробьев поблагодарил приемные семьи Подмосковья за опеку над детьми из ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
Воробьев поблагодарил приемные семьи Подмосковья за опеку над детьми из ДНР
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил приемные семьи региона взявших под опеку детей из Донбасса, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:03
2022-07-14T13:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
андрей воробьев
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил приемные семьи региона взявших под опеку детей из Донбасса, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Ранее в Подмосковье в приемные семьи приехало 28 детей из Донбасса. В четверг пресс-служба сообщила, что семья из Люберецкого городского округа взяла под опеку 9 детей. Семеро детей были эвакуированы в Курск и приехали на поезде сегодня утром. Двое младших ребят до недавнего времени находились в Доме ребенка Донецкой Народной Республики – сегодня вечером они прилетят на самолете из Ростова."Искренне восхищает, что почти все подмосковные семьи принимают под свое крыло не одного, а сразу несколько детей, чтобы не разлучать братьев и сестренок. Сегодня еще для 9 ребят особенный день, семеро приехали со своим новым папой утром, и еще двое будут вечером. Слова благодарности Татьяне и Дмитрию за их доброе сердце. Это самая большая приемная семья в нашей стране, которая взяла детишек из Донбасса", - приводятся слова Воробьева.
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московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика
13:03 14.07.2022
 

Воробьев поблагодарил приемные семьи Подмосковья за опеку над детьми из ДНР

© Фото : пресс-служба Правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : пресс-служба Правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил приемные семьи региона взявших под опеку детей из Донбасса, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Ранее в Подмосковье в приемные семьи приехало 28 детей из Донбасса. В четверг пресс-служба сообщила, что семья из Люберецкого городского округа взяла под опеку 9 детей. Семеро детей были эвакуированы в Курск и приехали на поезде сегодня утром. Двое младших ребят до недавнего времени находились в Доме ребенка Донецкой Народной Республики – сегодня вечером они прилетят на самолете из Ростова.
"Искренне восхищает, что почти все подмосковные семьи принимают под свое крыло не одного, а сразу несколько детей, чтобы не разлучать братьев и сестренок. Сегодня еще для 9 ребят особенный день, семеро приехали со своим новым папой утром, и еще двое будут вечером. Слова благодарности Татьяне и Дмитрию за их доброе сердце. Это самая большая приемная семья в нашей стране, которая взяла детишек из Донбасса", - приводятся слова Воробьева.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова вручили документы о гражданстве детям, приехавшим из ДНР - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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