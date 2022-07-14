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Воробьев поблагодарил приемные семьи Подмосковья за опеку над детьми из ДНР

Воробьев поблагодарил приемные семьи Подмосковья за опеку над детьми из ДНР - РИА Новости, 14.07.2022

Воробьев поблагодарил приемные семьи Подмосковья за опеку над детьми из ДНР

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил приемные семьи региона взявших под опеку детей из Донбасса, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:03

2022-07-14T13:03

2022-07-14T13:03

новости подмосковья

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил приемные семьи региона взявших под опеку детей из Донбасса, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Ранее в Подмосковье в приемные семьи приехало 28 детей из Донбасса. В четверг пресс-служба сообщила, что семья из Люберецкого городского округа взяла под опеку 9 детей. Семеро детей были эвакуированы в Курск и приехали на поезде сегодня утром. Двое младших ребят до недавнего времени находились в Доме ребенка Донецкой Народной Республики – сегодня вечером они прилетят на самолете из Ростова."Искренне восхищает, что почти все подмосковные семьи принимают под свое крыло не одного, а сразу несколько детей, чтобы не разлучать братьев и сестренок. Сегодня еще для 9 ребят особенный день, семеро приехали со своим новым папой утром, и еще двое будут вечером. Слова благодарности Татьяне и Дмитрию за их доброе сердце. Это самая большая приемная семья в нашей стране, которая взяла детишек из Донбасса", - приводятся слова Воробьева.

https://ria.ru/20220705/podmoskove-1800301675.html

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Алёна Пава

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