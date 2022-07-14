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Воробьев поблагодарил приемные семьи Подмосковья за опеку над детьми из ДНР
Воробьев поблагодарил приемные семьи Подмосковья за опеку над детьми из ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
Воробьев поблагодарил приемные семьи Подмосковья за опеку над детьми из ДНР
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил приемные семьи региона взявших под опеку детей из Донбасса, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:03
2022-07-14T13:03
2022-07-14T13:03
новости подмосковья
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил приемные семьи региона взявших под опеку детей из Донбасса, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Ранее в Подмосковье в приемные семьи приехало 28 детей из Донбасса. В четверг пресс-служба сообщила, что семья из Люберецкого городского округа взяла под опеку 9 детей. Семеро детей были эвакуированы в Курск и приехали на поезде сегодня утром. Двое младших ребят до недавнего времени находились в Доме ребенка Донецкой Народной Республики – сегодня вечером они прилетят на самолете из Ростова."Искренне восхищает, что почти все подмосковные семьи принимают под свое крыло не одного, а сразу несколько детей, чтобы не разлучать братьев и сестренок. Сегодня еще для 9 ребят особенный день, семеро приехали со своим новым папой утром, и еще двое будут вечером. Слова благодарности Татьяне и Дмитрию за их доброе сердце. Это самая большая приемная семья в нашей стране, которая взяла детишек из Донбасса", - приводятся слова Воробьева.
https://ria.ru/20220705/podmoskove-1800301675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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