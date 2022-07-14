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ВС России за сутки сбили два украинских самолета в небе над ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/samolety-1802405720.html
ВС России за сутки сбили два украинских самолета в небе над ДНР
ВС России за сутки сбили два украинских самолета в небе над ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
ВС России за сутки сбили два украинских самолета в небе над ДНР
Истребители ВКС России сбили в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое Донецкой... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:59
2022-07-14T13:15
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
су-24
миг-29
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Истребители ВКС России сбили в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое Донецкой народной республики, сообщило в четверг Минобороны России."Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78-ми районах, живая сила и военная техника украинских войск в 232-х районах."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 249 самолетов, 137 вертолетов, 1534 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4292 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, су-24, миг-29, донецкая народная республика
12:59 14.07.2022 (обновлено: 13:15 14.07.2022)
 
ВС России за сутки сбили два украинских самолета в небе над ДНР

Минобороны: ВС России сбили украинский Су-24 в районе Славянска и МиГ-29 около Троицкого

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Истребители ВКС России сбили в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое Донецкой народной республики, сообщило в четверг Минобороны России.
"Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78-ми районах, живая сила и военная техника украинских войск в 232-х районах.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 249 самолетов, 137 вертолетов, 1534 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4292 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСу-24МиГ-29Донецкая Народная Республика
 
 
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