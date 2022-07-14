https://ria.ru/20220714/putin-1802567601.html

Путин одобрил уточнения формулировок в законе об опеке детей-сирот

Путин одобрил уточнения формулировок в законе об опеке детей-сирот - РИА Новости, 14.07.2022

Путин одобрил уточнения формулировок в законе об опеке детей-сирот

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий формулировки в законодательстве РФ об опеке и попечительстве. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T21:32

2022-07-14T21:32

2022-07-14T21:32

общество

россия

дети

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий формулировки в законодательстве РФ об опеке и попечительстве.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон закрепляет правомочность исполнения органами опеки и попечительства обязанностей законного представителя в отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне зависимости от вида организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускником которой он будет являться.Закон исключает из Семейного кодекса РФ указание на конкретный вид организации для детей-сирот, по завершении пребывания в котором до достижения им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства.Прежде в Семейном кодексе РФ указывалось, что эта организация может быть только образовательной.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802469521.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, дети