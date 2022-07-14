https://ria.ru/20220714/putin-1802567601.html
Путин одобрил уточнения формулировок в законе об опеке детей-сирот
Путин одобрил уточнения формулировок в законе об опеке детей-сирот - РИА Новости, 14.07.2022
Путин одобрил уточнения формулировок в законе об опеке детей-сирот
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий формулировки в законодательстве РФ об опеке и попечительстве. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T21:32
2022-07-14T21:32
2022-07-14T21:32
общество
россия
дети
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий формулировки в законодательстве РФ об опеке и попечительстве.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон закрепляет правомочность исполнения органами опеки и попечительства обязанностей законного представителя в отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне зависимости от вида организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускником которой он будет являться.Закон исключает из Семейного кодекса РФ указание на конкретный вид организации для детей-сирот, по завершении пребывания в котором до достижения им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства.Прежде в Семейном кодексе РФ указывалось, что эта организация может быть только образовательной.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802469521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дети
Путин одобрил уточнения формулировок в законе об опеке детей-сирот
Путин одобрил уточнения формулировок в законодательстве об опеке и попечительстве
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий
формулировки в законодательстве РФ об опеке и попечительстве.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон закрепляет правомочность исполнения органами опеки и попечительства обязанностей законного представителя в отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне зависимости от вида организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускником которой он будет являться.
Закон исключает из Семейного кодекса РФ
указание на конкретный вид организации для детей-сирот, по завершении пребывания в котором до достижения им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства.
Прежде в Семейном кодексе РФ указывалось, что эта организация может быть только образовательной.