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Путин одобрил уточнения формулировок в законе об опеке детей-сирот - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин одобрил уточнения формулировок в законе об опеке детей-сирот
Путин одобрил уточнения формулировок в законе об опеке детей-сирот - РИА Новости, 14.07.2022
Путин одобрил уточнения формулировок в законе об опеке детей-сирот
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий формулировки в законодательстве РФ об опеке и попечительстве. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T21:32
2022-07-14T21:32
общество
россия
дети
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий формулировки в законодательстве РФ об опеке и попечительстве.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон закрепляет правомочность исполнения органами опеки и попечительства обязанностей законного представителя в отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне зависимости от вида организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускником которой он будет являться.Закон исключает из Семейного кодекса РФ указание на конкретный вид организации для детей-сирот, по завершении пребывания в котором до достижения им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства.Прежде в Семейном кодексе РФ указывалось, что эта организация может быть только образовательной.
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общество, россия, дети
21:32 14.07.2022
 
Путин одобрил уточнения формулировок в законе об опеке детей-сирот

Путин одобрил уточнения формулировок в законодательстве об опеке и попечительстве

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий формулировки в законодательстве РФ об опеке и попечительстве.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон закрепляет правомочность исполнения органами опеки и попечительства обязанностей законного представителя в отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне зависимости от вида организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускником которой он будет являться.
Закон исключает из Семейного кодекса РФ указание на конкретный вид организации для детей-сирот, по завершении пребывания в котором до достижения им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства.
Прежде в Семейном кодексе РФ указывалось, что эта организация может быть только образовательной.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 15:56
Путин подписал закон о регистрации детей-сирот
 
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