https://ria.ru/20220714/putin-1802556227.html
Путин подписал закон о предоставлении жилья семьям погибших военных
Путин подписал закон о предоставлении жилья семьям погибших военных - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о предоставлении жилья семьям погибших военных
Президент России Владимир Путин подписал закон о признании нуждающимися в жилье семей погибших военных, документ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:13
2022-07-14T20:13
2022-07-14T20:13
общество
жилье
андрей картаполов
госдума рф
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о признании нуждающимися в жилье семей погибших военных, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ определяет, что при предоставлении жилого помещения членам семьи погибшего или умершего военнослужащего размер общей площади предоставляемого жилого помещения определяется исходя из состава семьи военнослужащего (на дату его гибели или смерти) с учетом детей, рожденных после его смерти, в отношении которых установлено отцовство.Как рассказывал ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком матерям, проходящим военную службу по контракту, согласно инициативе, будет рассчитываться так же, как и для женщин, подлежащих обязательному социальному страхованию.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802552887.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, жилье, андрей картаполов, госдума рф
Путин подписал закон о предоставлении жилья семьям погибших военных
Путин подписал закон о признании нуждающимися в жилье семей погибших военных