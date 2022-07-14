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На Урале рассказали о результатах проверки интерната, где умер ребенок - РИА Новости, 14.07.2022
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На Урале рассказали о результатах проверки интерната, где умер ребенок
На Урале рассказали о результатах проверки интерната, где умер ребенок - РИА Новости, 14.07.2022
На Урале рассказали о результатах проверки интерната, где умер ребенок
Правоохранители не выявили фактов жестокого обращения с детьми в интернате для инвалидов в городе Троицк Челябинской области, где скончался подросток, заявления РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:35
2022-07-14T17:35
происшествия
россия
урал
следственный комитет россии (ск рф)
троицк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Правоохранители не выявили фактов жестокого обращения с детьми в интернате для инвалидов в городе Троицк Челябинской области, где скончался подросток, заявления родителей в аппарат уполномоченного по правам ребенка по подобным инцидентам также не поступали, сообщила РИА Новости региональный детский омбудсмен Евгения Майорова.Тело 16-летнего подростка было обнаружено в детском доме в Троицке вечером 7 июля. По факту смерти ребенка СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).По данным местных СМИ, мать мальчика также настаивает на возбуждении дела о жестоком обращении с детьми, так как, по ее словам, незадолго до смерти у ребенка диагностировали побои, а сам мальчик якобы рассказывал, что его привязывают к железной кровати.По ее словам, изначально из-за тяжелого состояния ребенка были противопоказания для его размещения в этом учреждении. Майорова добавила, что мать мальчика в прошлом году обратилась к ней с просьбой оказать содействие, после чего аппарат детского омбудсмена настоял, чтобы подростка все-таки приняли в интернате.
https://ria.ru/20220703/yakutsk-1799879039.html
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происшествия, россия, урал, следственный комитет россии (ск рф), троицк
17:35 14.07.2022
 
На Урале рассказали о результатах проверки интерната, где умер ребенок

Омбудсмен: на Урале фактов жестокого обращения в интернате, где умер ребенок, не выявлено

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Правоохранители не выявили фактов жестокого обращения с детьми в интернате для инвалидов в городе Троицк Челябинской области, где скончался подросток, заявления родителей в аппарат уполномоченного по правам ребенка по подобным инцидентам также не поступали, сообщила РИА Новости региональный детский омбудсмен Евгения Майорова.
Тело 16-летнего подростка было обнаружено в детском доме в Троицке вечером 7 июля. По факту смерти ребенка СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
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По данным местных СМИ, мать мальчика также настаивает на возбуждении дела о жестоком обращении с детьми, так как, по ее словам, незадолго до смерти у ребенка диагностировали побои, а сам мальчик якобы рассказывал, что его привязывают к железной кровати.
"Таких обращений (о жестоком отношении к детям) не поступало. Правоохранительные органы опрашивали других детей, персонал. Данных о криминальной составляющей от следственных органов нет. При опросе детей такие факты установлены не были. У погибшего ребенка были такие особенности в здоровье, что он говорил вещи, которых не было. Это понимали и сами сотрудники, мама тоже всегда это понимала", - сказала Майорова.
По ее словам, изначально из-за тяжелого состояния ребенка были противопоказания для его размещения в этом учреждении. Майорова добавила, что мать мальчика в прошлом году обратилась к ней с просьбой оказать содействие, после чего аппарат детского омбудсмена настоял, чтобы подростка все-таки приняли в интернате.
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