https://ria.ru/20220714/proisshestviya-1802512524.html

На Урале рассказали о результатах проверки интерната, где умер ребенок

На Урале рассказали о результатах проверки интерната, где умер ребенок - РИА Новости, 14.07.2022

На Урале рассказали о результатах проверки интерната, где умер ребенок

Правоохранители не выявили фактов жестокого обращения с детьми в интернате для инвалидов в городе Троицк Челябинской области, где скончался подросток, заявления РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:35

2022-07-14T17:35

2022-07-14T17:35

происшествия

россия

урал

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троицк

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Правоохранители не выявили фактов жестокого обращения с детьми в интернате для инвалидов в городе Троицк Челябинской области, где скончался подросток, заявления родителей в аппарат уполномоченного по правам ребенка по подобным инцидентам также не поступали, сообщила РИА Новости региональный детский омбудсмен Евгения Майорова.Тело 16-летнего подростка было обнаружено в детском доме в Троицке вечером 7 июля. По факту смерти ребенка СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).По данным местных СМИ, мать мальчика также настаивает на возбуждении дела о жестоком обращении с детьми, так как, по ее словам, незадолго до смерти у ребенка диагностировали побои, а сам мальчик якобы рассказывал, что его привязывают к железной кровати.По ее словам, изначально из-за тяжелого состояния ребенка были противопоказания для его размещения в этом учреждении. Майорова добавила, что мать мальчика в прошлом году обратилась к ней с просьбой оказать содействие, после чего аппарат детского омбудсмена настоял, чтобы подростка все-таки приняли в интернате.

https://ria.ru/20220703/yakutsk-1799879039.html

https://ria.ru/20220711/barnaul-1801606760.html

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происшествия, россия, урал, следственный комитет россии (ск рф), троицк