https://ria.ru/20220714/priznanie-1802400338.html
Захарова прокомментировала проект Киева по признанию Ичкерии*
Захарова прокомментировала проект Киева по признанию Ичкерии* - РИА Новости, 14.07.2022
Захарова прокомментировала проект Киева по признанию Ичкерии*
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новости о внесении в Верховную раду Украины законопроекта о признании Ичкерии* ("Чеченская... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:45
2022-07-14T12:45
2022-07-14T12:45
специальная военная операция на украине
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украина
верховная рада украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чеченская республика (чечня)
мария захарова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новости о внесении в Верховную раду Украины законопроекта о признании Ичкерии* ("Чеченская Республика Ичкерия"* - террористическая организация, запрещена в Российской Федерации), заявила, что это свидетельствует об экстремистской идеологии Киева."Мне кажется, это лишний раз демонстрирует вот такую явную экстремистскую идеологию и какое-то даже душевное расстройство тех, кто сейчас творит историю Украины ", - сказала она на брифинге в Москве.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал новость о подобном законопроекте уморительной и напомнил, что Ичкерии* давно не существует.* "Чеченская Республика Ичкерия" - террористическая организация, запрещена в Российской Федерации
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799978808.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, верховная рада украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чеченская республика (чечня), мария захарова, ситуация в днр и лнр
Захарова прокомментировала проект Киева по признанию Ичкерии*
Захарова: планы Киева признать Ичкерию* демонстрируют экстремистскую идеологию