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Захарова прокомментировала проект Киева по признанию Ичкерии* - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Захарова прокомментировала проект Киева по признанию Ичкерии*
Захарова прокомментировала проект Киева по признанию Ичкерии* - РИА Новости, 14.07.2022
Захарова прокомментировала проект Киева по признанию Ичкерии*
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новости о внесении в Верховную раду Украины законопроекта о признании Ичкерии* ("Чеченская... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:45
2022-07-14T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
верховная рада украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
чеченская республика (чечня)
мария захарова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новости о внесении в Верховную раду Украины законопроекта о признании Ичкерии* ("Чеченская Республика Ичкерия"* - террористическая организация, запрещена в Российской Федерации), заявила, что это свидетельствует об экстремистской идеологии Киева."Мне кажется, это лишний раз демонстрирует вот такую явную экстремистскую идеологию и какое-то даже душевное расстройство тех, кто сейчас творит историю Украины ", - сказала она на брифинге в Москве.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал новость о подобном законопроекте уморительной и напомнил, что Ичкерии* давно не существует.* "Чеченская Республика Ичкерия" - террористическая организация, запрещена в Российской Федерации
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в мире, россия, украина, верховная рада украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чеченская республика (чечня), мария захарова, ситуация в днр и лнр
12:45 14.07.2022
 
Захарова прокомментировала проект Киева по признанию Ичкерии*

Захарова: планы Киева признать Ичкерию* демонстрируют экстремистскую идеологию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новости о внесении в Верховную раду Украины законопроекта о признании Ичкерии* ("Чеченская Республика Ичкерия"* - террористическая организация, запрещена в Российской Федерации), заявила, что это свидетельствует об экстремистской идеологии Киева.
"Мне кажется, это лишний раз демонстрирует вот такую явную экстремистскую идеологию и какое-то даже душевное расстройство тех, кто сейчас творит историю Украины ", - сказала она на брифинге в Москве.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал новость о подобном законопроекте уморительной и напомнил, что Ичкерии* давно не существует.
* "Чеченская Республика Ичкерия" - террористическая организация, запрещена в Российской Федерации
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВерховная Рада УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Чеченская республика (Чечня)Мария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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