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Захарова прокомментировала проект Киева по признанию Ичкерии*

Захарова прокомментировала проект Киева по признанию Ичкерии* - РИА Новости, 14.07.2022

Захарова прокомментировала проект Киева по признанию Ичкерии*

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новости о внесении в Верховную раду Украины законопроекта о признании Ичкерии* ("Чеченская... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:45

2022-07-14T12:45

2022-07-14T12:45

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новости о внесении в Верховную раду Украины законопроекта о признании Ичкерии* ("Чеченская Республика Ичкерия"* - террористическая организация, запрещена в Российской Федерации), заявила, что это свидетельствует об экстремистской идеологии Киева."Мне кажется, это лишний раз демонстрирует вот такую явную экстремистскую идеологию и какое-то даже душевное расстройство тех, кто сейчас творит историю Украины ", - сказала она на брифинге в Москве.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал новость о подобном законопроекте уморительной и напомнил, что Ичкерии* давно не существует.* "Чеченская Республика Ичкерия" - террористическая организация, запрещена в Российской Федерации

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, верховная рада украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чеченская республика (чечня), мария захарова, ситуация в днр и лнр