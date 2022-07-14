https://ria.ru/20220714/posol-1802476377.html

Путин назначил нового посла России в Кот-д'Ивуаре

Путин назначил нового посла России в Кот-д'Ивуаре - РИА Новости, 14.07.2022

Путин назначил нового посла России в Кот-д'Ивуаре

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Салтыкова новым послом РФ в Кот-д'Ивуаре, говорится в размещенном на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:13

2022-07-14T16:13

2022-07-14T16:13

политика

россия

кот-д'ивуар

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Салтыкова новым послом РФ в Кот-д'Ивуаре, говорится в размещенном на официальном интернет-портале правовой информации указе."Назначить Салтыкова Алексея Эдуардовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Кот-д'Ивуар", - указывается в документе. Предыдущий посол Владимир Байков освобожден от своих обязанностей.В центральном аппарате МИД РФ Салтыков занимал должность замдиректора департамента ситуационно- кризисный центр МИД РФ. Также работал в Кении в должности советника-посланника.

https://ria.ru/20220110/posol-1767200363.html

россия

кот-д'ивуар

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, кот-д'ивуар, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)