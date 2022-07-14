https://ria.ru/20220714/posol-1802476377.html
Путин назначил нового посла России в Кот-д'Ивуаре
Путин назначил нового посла России в Кот-д'Ивуаре - РИА Новости, 14.07.2022
Путин назначил нового посла России в Кот-д'Ивуаре
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Салтыкова новым послом РФ в Кот-д'Ивуаре, говорится в размещенном на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:13
2022-07-14T16:13
2022-07-14T16:13
политика
россия
кот-д'ивуар
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Салтыкова новым послом РФ в Кот-д'Ивуаре, говорится в размещенном на официальном интернет-портале правовой информации указе."Назначить Салтыкова Алексея Эдуардовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Кот-д'Ивуар", - указывается в документе. Предыдущий посол Владимир Байков освобожден от своих обязанностей.В центральном аппарате МИД РФ Салтыков занимал должность замдиректора департамента ситуационно- кризисный центр МИД РФ. Также работал в Кении в должности советника-посланника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, кот-д'ивуар, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Путин назначил нового посла России в Кот-д'Ивуаре
Путин назначил Алексея Салтыкова новым послом России в Кот-д'Ивуаре