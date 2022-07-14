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Израильский военный стратег рассказал, в чем Украина ошиблась насчет России - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/porazhenie-1802324930.html
Израильский военный стратег рассказал, в чем Украина ошиблась насчет России
Израильский военный стратег рассказал, в чем Украина ошиблась насчет России - РИА Новости, 14.07.2022
Израильский военный стратег рассказал, в чем Украина ошиблась насчет России
Украина следует заранее проигрышной для себя стратегии обычных военных действий против значительно превышающей ее по силе России, заявил в колонке для Welt... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T06:03
2022-07-14T06:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
в мире
мартин ван кревельд
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина следует заранее проигрышной для себя стратегии обычных военных действий против значительно превышающей ее по силе России, заявил в колонке для Welt израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд.Стратег указал, что Киев всерьез решил, что может победить Россию на поле боя. Однако все мечты украинских политиков выйти таким образом на границы 1991 года несбыточны из-за подавляющей мощи российской армии, подчеркнул он.По его мнению, Киев в этой ситуации, напротив, мог прибегнуть к партизанской войне. Однако, отметил эксперт, все равно существуют и другие факторы, которые приведут к успеху спецоперации Москвы, среди которых — устойчивость российской экономики и проблемы со снабжением у украинской стороны.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, украина, киев, в мире, мартин ван кревельд
06:03 14.07.2022 (обновлено: 06:05 14.07.2022)
 
Израильский военный стратег рассказал, в чем Украина ошиблась насчет России

Военный стратег ван Кревельд: Киев напрасно надеется победить Россию на поле боя

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие в Харьковской области
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина следует заранее проигрышной для себя стратегии обычных военных действий против значительно превышающей ее по силе России, заявил в колонке для Welt израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд.
Стратег указал, что Киев всерьез решил, что может победить Россию на поле боя. Однако все мечты украинских политиков выйти таким образом на границы 1991 года несбыточны из-за подавляющей мощи российской армии, подчеркнул он.

"Танк против танка, орудие против орудия, самолет против самолета. И все это, по-видимому, со вполне серьезным намерением не просто остановить наступление россиян, но и понемногу вытеснить их с украинской территории. Но если учесть, что на каждый украинский орудийный залп россияне пока что отвечают десятью, вышеописанную стратегию иначе, чем "рецептом для поражения" не назовешь", — написал ван Кревельд.

По его мнению, Киев в этой ситуации, напротив, мог прибегнуть к партизанской войне. Однако, отметил эксперт, все равно существуют и другие факторы, которые приведут к успеху спецоперации Москвы, среди которых — устойчивость российской экономики и проблемы со снабжением у украинской стороны.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВ миреМартин ван Кревельд
 
 
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