06:03 14.07.2022 (обновлено: 06:05 14.07.2022)
Израильский военный стратег рассказал, в чем Украина ошиблась насчет России
Военный стратег ван Кревельд: Киев напрасно надеется победить Россию на поле боя
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие в Харьковской области
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина следует заранее проигрышной для себя стратегии обычных военных действий против значительно превышающей ее по силе России, заявил в колонке для Welt израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд.
Стратег указал, что Киев всерьез решил, что может победить Россию на поле боя. Однако все мечты украинских политиков выйти таким образом на границы 1991 года несбыточны из-за подавляющей мощи российской армии, подчеркнул он.
"Танк против танка, орудие против орудия, самолет против самолета. И все это, по-видимому, со вполне серьезным намерением не просто остановить наступление россиян, но и понемногу вытеснить их с украинской территории. Но если учесть, что на каждый украинский орудийный залп россияне пока что отвечают десятью, вышеописанную стратегию иначе, чем "рецептом для поражения" не назовешь", — написал ван Кревельд.
По его мнению, Киев в этой ситуации, напротив, мог прибегнуть к партизанской войне. Однако, отметил эксперт, все равно существуют и другие факторы, которые приведут к успеху спецоперации Москвы, среди которых — устойчивость российской экономики и проблемы со снабжением у украинской стороны.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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