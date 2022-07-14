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Израильский военный стратег рассказал, в чем Украина ошиблась насчет России

Израильский военный стратег рассказал, в чем Украина ошиблась насчет России - РИА Новости, 14.07.2022

Израильский военный стратег рассказал, в чем Украина ошиблась насчет России

Украина следует заранее проигрышной для себя стратегии обычных военных действий против значительно превышающей ее по силе России, заявил в колонке для Welt... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T06:03

2022-07-14T06:03

2022-07-14T06:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

в мире

мартин ван кревельд

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина следует заранее проигрышной для себя стратегии обычных военных действий против значительно превышающей ее по силе России, заявил в колонке для Welt израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд.Стратег указал, что Киев всерьез решил, что может победить Россию на поле боя. Однако все мечты украинских политиков выйти таким образом на границы 1991 года несбыточны из-за подавляющей мощи российской армии, подчеркнул он.По его мнению, Киев в этой ситуации, напротив, мог прибегнуть к партизанской войне. Однако, отметил эксперт, все равно существуют и другие факторы, которые приведут к успеху спецоперации Москвы, среди которых — устойчивость российской экономики и проблемы со снабжением у украинской стороны.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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россия, украина, киев, в мире, мартин ван кревельд