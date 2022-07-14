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Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра - РИА Новости, 14.07.2022
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Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра
Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра - РИА Новости, 14.07.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра
В ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ливни, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:40
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общество
погода
россия
москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ливни, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
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общество, погода, россия, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
11:40 14.07.2022 (обновлено: 11:43 14.07.2022)
 
Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра

Городское хозяйство Москвы: в ближайшие часы в столице ожидаются ливни, гроза и град

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ливни, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ливни, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 15:35
Москвичей предупредили о дождливой и пасмурной погоде во второй декаде июля
 
ОбществоПогодаРоссияМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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