https://ria.ru/20220714/pogoda-1802372448.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра

Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра - РИА Новости, 14.07.2022

Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра

В ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ливни, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:40

2022-07-14T11:40

2022-07-14T11:43

общество

погода

россия

москва

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ливни, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

https://ria.ru/20220710/pogoda-1801541848.html

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