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Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра
Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра - РИА Новости, 14.07.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра
В ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ливни, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:40
2022-07-14T11:40
2022-07-14T11:43
общество
погода
россия
москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ливни, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
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общество, погода, россия, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
11:40 14.07.2022 (обновлено: 11:43 14.07.2022)
Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра
Городское хозяйство Москвы: в ближайшие часы в столице ожидаются ливни, гроза и град