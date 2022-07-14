https://ria.ru/20220714/pogoda-1802330960.html
Синоптики пообещали москвичам неустойчивую погоду в четверг
Синоптики пообещали москвичам неустойчивую погоду в четверг - РИА Новости, 14.07.2022
Синоптики пообещали москвичам неустойчивую погоду в четверг
Облачность с прояснениями, кратковременные дождь и гроза ожидаются в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T07:59
2022-07-14T07:59
2022-07-14T09:37
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
гроза
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Облачность с прояснениями, кратковременные дождь и гроза ожидаются в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода в Москве обусловится влиянием циклона, поэтому будет облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дождь, гроза. В городе днем плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25", — сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет южным 4-9 метров в секунду, при грозе порывистым. Атмосферное давление будет падать и достигнет 740 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода, гроза, евгений тишковец, центр "фобос"
07:59 14.07.2022 (обновлено: 09:37 14.07.2022)
Синоптики пообещали москвичам неустойчивую погоду в четверг
Синоптик Тишковец: в Москве в четверг ожидается дождь, гроза и до плюс 24 градусов