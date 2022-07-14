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Власти Ленобласти увеличат количество рабочих мест для подростков - РИА Новости, 14.07.2022
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https://ria.ru/20220714/podrostki-1802382794.html
Власти Ленобласти увеличат количество рабочих мест для подростков
Власти Ленобласти увеличат количество рабочих мест для подростков - РИА Новости, 14.07.2022
Власти Ленобласти увеличат количество рабочих мест для подростков
Количество рабочих мест для подростков в Ленинградской области увеличат к 2023 году до 10 тысяч, сообщила председатель областного комитета по труду и занятости... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:00
2022-07-14T12:02
ленинградская область
общество
подростки
работа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Количество рабочих мест для подростков в Ленинградской области увеличат к 2023 году до 10 тысяч, сообщила председатель областного комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.По ее словам, ежегодно служба занятости населения Ленинградской области трудоустраивает порядка восьми тысяч подростков. Ребята работают в свободное от учебы время. Летом такая возможность особенно востребована. В этом году уже нашли работу порядка пяти тысяч детей – они занимаются благоустройством территорий, организацией мероприятий, приводят в порядок библиотечные фонды. "Несмотря на большую работу в этом направлении, рабочих мест для трудоустройства подростков всегда не хватает. Приглашаем работодателей к сотрудничеству по организации таких рабочих мест", – отметила Алла Астратова.В пресс-службе областной администрации добавили, что в этом году из областного бюджета на организацию временного трудоустройства подростков службе занятости выделены 42 миллиона рублей. Из них 30 миллионов рублей ― будут направлены на гранты работодателям из бюджетной сферы и некоммерческим организациям на выплату заработной платы подросткам, еще 12 миллионов ― на выплату трудоустроенным подросткам материальной поддержки от службы занятости, которая составляет 2 250 рублей в месяц и выплачивается дополнительно к заработной плате, которая составляет в среднем около 10 тысяч рублей в месяц.Астратова добавила, что работодателям из коммерческого сектора, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, Служба занятости населения предлагает компенсацию 50% их затрат на оплату труда ребят, но не более размера минимальной заработной платы, установленной в регионе, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды."У нас установлен минимальный размер оплаты труда, с 1 июня — 15950 рублей. Работодатель не имеет права платить менее минимального размера оплаты труда. Единственное, зарплата рассчитывается из фактически отработанного времени. Средняя заработная плата за фактически отработанное время — 10-12 тысяч рублей, есть работодатели, которые платят и 25-35 тысяч рублей", — сказала Астратова.
https://ria.ru/20220713/investportal-1802257056.html
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общество, подростки, работа
12:00 14.07.2022 (обновлено: 12:02 14.07.2022)
 

Власти Ленобласти увеличат количество рабочих мест для подростков

© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкДети из трудовой бригады убирают территорию
Дети из трудовой бригады убирают территорию - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Дети из трудовой бригады убирают территорию. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Количество рабочих мест для подростков в Ленинградской области увеличат к 2023 году до 10 тысяч, сообщила председатель областного комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.
По ее словам, ежегодно служба занятости населения Ленинградской области трудоустраивает порядка восьми тысяч подростков. Ребята работают в свободное от учебы время. Летом такая возможность особенно востребована. В этом году уже нашли работу порядка пяти тысяч детей – они занимаются благоустройством территорий, организацией мероприятий, приводят в порядок библиотечные фонды.
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"Несмотря на большую работу в этом направлении, рабочих мест для трудоустройства подростков всегда не хватает. Приглашаем работодателей к сотрудничеству по организации таких рабочих мест", – отметила Алла Астратова.
В пресс-службе областной администрации добавили, что в этом году из областного бюджета на организацию временного трудоустройства подростков службе занятости выделены 42 миллиона рублей. Из них 30 миллионов рублей ― будут направлены на гранты работодателям из бюджетной сферы и некоммерческим организациям на выплату заработной платы подросткам, еще 12 миллионов ― на выплату трудоустроенным подросткам материальной поддержки от службы занятости, которая составляет 2 250 рублей в месяц и выплачивается дополнительно к заработной плате, которая составляет в среднем около 10 тысяч рублей в месяц.
Астратова добавила, что работодателям из коммерческого сектора, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, Служба занятости населения предлагает компенсацию 50% их затрат на оплату труда ребят, но не более размера минимальной заработной платы, установленной в регионе, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
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