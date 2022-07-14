https://ria.ru/20220714/otkhody-1802472716.html

Путин подписал закон о поддержке отрасли обращения с отходами

Путин подписал закон о поддержке отрасли обращения с отходами - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о поддержке отрасли обращения с отходами

Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке отрасли обращения с отходами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:05

2022-07-14T16:05

2022-07-14T16:05

россия

общество

жкх

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке отрасли обращения с отходами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон был разработан для поддержки отрасли в условиях внешних ограничений.Согласно пояснительной записке, операторы отказываются от заключения соглашения с некоторыми субъектами РФ ввиду сложной логистики в таких регионах, низкого уровня собираемости платы за услугу по обращению с ТКО.Закон предоставляет органу исполнительной власти субъекта РФ право заключать соглашение с юридическим лицом, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности.Также законом предлагается в случае досрочного прекращения деятельности региональным оператором установить обязанность операторов по обращению с ТКО, осуществляющих транспортирование ТКО на основании ранее заключенных договоров, продолжить эту работу до начала оказания данных услуг лицом, заключившим договор на транспортирование ТКО с новым региональным оператором, но не более чем в течение одного года.

https://ria.ru/20210712/otkhody-1740928152.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, жкх, владимир путин