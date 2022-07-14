https://ria.ru/20220714/otkhody-1802472716.html
Путин подписал закон о поддержке отрасли обращения с отходами
Путин подписал закон о поддержке отрасли обращения с отходами - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о поддержке отрасли обращения с отходами
Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке отрасли обращения с отходами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:05
2022-07-14T16:05
2022-07-14T16:05
россия
общество
жкх
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке отрасли обращения с отходами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон был разработан для поддержки отрасли в условиях внешних ограничений.Согласно пояснительной записке, операторы отказываются от заключения соглашения с некоторыми субъектами РФ ввиду сложной логистики в таких регионах, низкого уровня собираемости платы за услугу по обращению с ТКО.Закон предоставляет органу исполнительной власти субъекта РФ право заключать соглашение с юридическим лицом, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности.Также законом предлагается в случае досрочного прекращения деятельности региональным оператором установить обязанность операторов по обращению с ТКО, осуществляющих транспортирование ТКО на основании ранее заключенных договоров, продолжить эту работу до начала оказания данных услуг лицом, заключившим договор на транспортирование ТКО с новым региональным оператором, но не более чем в течение одного года.
https://ria.ru/20210712/otkhody-1740928152.html
https://ria.ru/20210721/otkhody-1742229662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, жкх, владимир путин
Путин подписал закон о поддержке отрасли обращения с отходами
Путин подписал закон о поддержке отрасли обращения с отходами в условиях санкций
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке отрасли обращения с отходами. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Закон был разработан для поддержки отрасли в условиях внешних ограничений.
Согласно пояснительной записке, операторы отказываются от заключения соглашения с некоторыми субъектами РФ
ввиду сложной логистики в таких регионах, низкого уровня собираемости платы за услугу по обращению с ТКО.
Закон предоставляет органу исполнительной власти субъекта РФ право заключать соглашение с юридическим лицом, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности.
Также законом предлагается в случае досрочного прекращения деятельности региональным оператором установить обязанность операторов по обращению с ТКО, осуществляющих транспортирование ТКО на основании ранее заключенных договоров, продолжить эту работу до начала оказания данных услуг лицом, заключившим договор на транспортирование ТКО с новым региональным оператором, но не более чем в течение одного года.