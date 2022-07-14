https://ria.ru/20220714/oruzhie-1802359343.html

Украина задумалась о создании комиссии по контролю за западным оружием

Украина задумалась о создании комиссии по контролю за западным оружием - РИА Новости, 14.07.2022

Украина задумалась о создании комиссии по контролю за западным оружием

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предлагает создать специальную комиссию по контролю за использованием оружия, предоставленного Украине с Запада. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:07

2022-07-14T11:07

2022-07-14T11:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предлагает создать специальную комиссию по контролю за использованием оружия, предоставленного Украине с Запада.Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке". Совет национальной безопасности и обороны Украины отверг обвинения в том, что поставляемое Западом оружие попадает на черный рынок Европы.По его словам, парламент должен присоединится к контролю за оружием как законодательный орган.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине.

https://ria.ru/20220712/mariupol-1801846822.html

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