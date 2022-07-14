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Украина задумалась о создании комиссии по контролю за западным оружием - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/oruzhie-1802359343.html
Украина задумалась о создании комиссии по контролю за западным оружием
Украина задумалась о создании комиссии по контролю за западным оружием - РИА Новости, 14.07.2022
Украина задумалась о создании комиссии по контролю за западным оружием
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предлагает создать специальную комиссию по контролю за использованием оружия, предоставленного Украине с Запада. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:07
2022-07-14T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предлагает создать специальную комиссию по контролю за использованием оружия, предоставленного Украине с Запада.Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке". Совет национальной безопасности и обороны Украины отверг обвинения в том, что поставляемое Западом оружие попадает на черный рынок Европы.По его словам, парламент должен присоединится к контролю за оружием как законодательный орган.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине.
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в мире, украина
11:07 14.07.2022
 
Украина задумалась о создании комиссии по контролю за западным оружием

Офис Зеленского предлагает создать комиссию по контролю за поставленным Западом оружием

CC0 / Lance Cpl. Ronald Stauffer / Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS)
Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
CC0 / Lance Cpl. Ronald Stauffer /
Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предлагает создать специальную комиссию по контролю за использованием оружия, предоставленного Украине с Запада.
Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что украинская разведка работает с криминалом и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке". Совет национальной безопасности и обороны Украины отверг обвинения в том, что поставляемое Западом оружие попадает на черный рынок Европы.
"Хочу предложить народным депутатам рассмотреть одну важную идею. А именно - создание временной специальной комиссии, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от наших партнеров", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
По его словам, парламент должен присоединится к контролю за оружием как законодательный орган.
Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине.
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