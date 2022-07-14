https://ria.ru/20220714/nevskiy-1802513045.html
Корчевников рассказал об отказе Александра Невского "вступать в Евросоюз"
Корчевников рассказал об отказе Александра Невского "вступать в Евросоюз" - РИА Новости, 14.07.2022
Корчевников рассказал об отказе Александра Невского "вступать в Евросоюз"
Полководец, князь Александр Невский впервые в истории России сделал цивилизационный выбор, отказавшись "вступить в Евросоюз", заявил гендиректор телеканала... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:36
2022-07-14T17:36
2022-07-14T17:36
общество
александр невский
россия
борис корчевников
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598923088_0:95:3071:1822_1920x0_80_0_0_ae8b4a5f1ef895a5234158e8205cbfdb.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полководец, князь Александр Невский впервые в истории России сделал цивилизационный выбор, отказавшись "вступить в Евросоюз", заявил гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников.Ранее было объявлено, что с 16 июля по 18 августа состоится конный поход-реконструкция "Александрова дорога", приуроченный к 780-летию битвы на Чудском озере. Он стартует из Переславля-Залесского (место рождения Александра Невского) и пройдет через Москву, Волоколамск, Торжок, Валдай, Великий Новгород, Изборск и Самолову (Псковская область)."Это же не просто историческая реконструкция, не просто дань памяти выдающемуся человеку и полководцу, не просто крестный ход по святому русскому пути. Для меня в первую очередь этот проект – поиск самих себя, попытка всмотреться в то, кто мы, через погружение максимально приближенное к той среде, к той обстановке, к той истории, в которых впервые в нашей стране был сделан цивилизационный выбор. Александр Невский когда-то отказался вступить в Евросоюз. Это шутка, в которой есть доля шутки. По сути дела, мы возвращаем себя в те условия, когда впервые мы отказались вступить в Евросоюз", - сказал Корчевников. Он подчеркнул, что конный поход – это не просто историческая реконструкция, а "абсолютно беспрецедентный проект", потому что исторические параллели очевидны и можно найти ответы на все вопросы о происходящем сегодня.По словам Корчевникова, телеканал "Спас" будет освещать события проекта.
https://ria.ru/20220519/pamyatnik-1789426015.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598923088_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ad2c33fad9105aa4e2ed5fe33ead5d6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр невский, россия, борис корчевников, евросоюз
Корчевников рассказал об отказе Александра Невского "вступать в Евросоюз"
Корчевников: Александр Невский сделал цивилизационный выбор, отказавшись вступать в ЕС
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полководец, князь Александр Невский впервые в истории России сделал цивилизационный выбор, отказавшись "вступить в Евросоюз", заявил гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников.
Ранее было объявлено, что с 16 июля по 18 августа состоится конный поход-реконструкция "Александрова дорога", приуроченный к 780-летию битвы на Чудском озере. Он стартует из Переславля-Залесского
(место рождения Александра Невского
) и пройдет через Москву
, Волоколамск
, Торжок
, Валдай
, Великий Новгород
, Изборск
и Самолову (Псковская область
).
"Это же не просто историческая реконструкция, не просто дань памяти выдающемуся человеку и полководцу, не просто крестный ход по святому русскому пути. Для меня в первую очередь этот проект – поиск самих себя, попытка всмотреться в то, кто мы, через погружение максимально приближенное к той среде, к той обстановке, к той истории, в которых впервые в нашей стране был сделан цивилизационный выбор. Александр Невский когда-то отказался вступить в Евросоюз. Это шутка, в которой есть доля шутки. По сути дела, мы возвращаем себя в те условия, когда впервые мы отказались вступить в Евросоюз", - сказал Корчевников. Он подчеркнул, что конный поход – это не просто историческая реконструкция, а "абсолютно беспрецедентный проект", потому что исторические параллели очевидны и можно найти ответы на все вопросы о происходящем сегодня.
По словам Корчевникова, телеканал "Спас" будет освещать события проекта.