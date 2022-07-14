https://ria.ru/20220714/nevskiy-1802513045.html

Корчевников рассказал об отказе Александра Невского "вступать в Евросоюз"

Корчевников рассказал об отказе Александра Невского "вступать в Евросоюз" - РИА Новости, 14.07.2022

Корчевников рассказал об отказе Александра Невского "вступать в Евросоюз"

Полководец, князь Александр Невский впервые в истории России сделал цивилизационный выбор, отказавшись "вступить в Евросоюз", заявил гендиректор телеканала... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:36

2022-07-14T17:36

2022-07-14T17:36

общество

александр невский

россия

борис корчевников

евросоюз

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полководец, князь Александр Невский впервые в истории России сделал цивилизационный выбор, отказавшись "вступить в Евросоюз", заявил гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников.Ранее было объявлено, что с 16 июля по 18 августа состоится конный поход-реконструкция "Александрова дорога", приуроченный к 780-летию битвы на Чудском озере. Он стартует из Переславля-Залесского (место рождения Александра Невского) и пройдет через Москву, Волоколамск, Торжок, Валдай, Великий Новгород, Изборск и Самолову (Псковская область)."Это же не просто историческая реконструкция, не просто дань памяти выдающемуся человеку и полководцу, не просто крестный ход по святому русскому пути. Для меня в первую очередь этот проект – поиск самих себя, попытка всмотреться в то, кто мы, через погружение максимально приближенное к той среде, к той обстановке, к той истории, в которых впервые в нашей стране был сделан цивилизационный выбор. Александр Невский когда-то отказался вступить в Евросоюз. Это шутка, в которой есть доля шутки. По сути дела, мы возвращаем себя в те условия, когда впервые мы отказались вступить в Евросоюз", - сказал Корчевников. Он подчеркнул, что конный поход – это не просто историческая реконструкция, а "абсолютно беспрецедентный проект", потому что исторические параллели очевидны и можно найти ответы на все вопросы о происходящем сегодня.По словам Корчевникова, телеканал "Спас" будет освещать события проекта.

https://ria.ru/20220519/pamyatnik-1789426015.html

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Кирилл Волков

общество, александр невский, россия, борис корчевников, евросоюз