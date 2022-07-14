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Из Мьянмы вышлют главу дипмиссии Великобритании

Из Мьянмы вышлют главу дипмиссии Великобритании - РИА Новости, 14.07.2022

Из Мьянмы вышлют главу дипмиссии Великобритании

Власти Мьянмы высылают из страны временного поверенного в делах Великобритании Пита Ваулза, возглавлявшего британское посольство в этой стране с 2021 года. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:07

2022-07-14T14:07

2022-07-14T14:09

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БАНГКОК, 14 июл – РИА Новости. Власти Мьянмы высылают из страны временного поверенного в делах Великобритании Пита Ваулза, возглавлявшего британское посольство в этой стране с 2021 года."Сегодня мое пребывание в Мьянме подходит к концу. Грустно и жаль, что хунта заставляет меня уехать, но я рад, что мы не поддались давлению и не согласились легитимизировать их жестокий переворот", - написал дипломат в своих аккаунтах в социальных сетях."Я знаю, что замечательная, сильная и целеустремленная команда британского посольства в Мьянме будет продолжать бороться и делать все возможное для народа Мьянмы, который не хочет ничего, кроме мира, свободы и справедливости", - добавил он.Ваулз прибыл в Мьянму в 2021 году в ранге посла, однако отказался вручить свои верительные грамоты главе государства и военного правительства страны старшему генералу Мин Аун Хлайну, не считая его легитимным главой государства. В связи с этим отказом после многочисленных запросов мьянманской стороны в британское дипломатическое ведомство, статус дипломата был понижен до временного поверенного в делах. В конце февраля 2022 года глава британской дипмиссии выехал из Мьянмы на региональное мероприятие, после которого не смог вернуться в Мьянму, так как ему было отказано во въезде в страну.Как сообщал в апреле японский англоязычный ресурс Nikkei Asia, Государственный административный совет Мьянмы (военное правительство) официально уведомил Великобританию, что более не признает Ваулза, как легитимного британского представителя, и готов рассмотреть другие кандидатуры.По информации таиландского портала Thainewsroom, часто публикующего новости, связанные с международными отношениями в регионе Юго-Восточной Азии, Ваулз получил уведомление мьянманских властей о его "виртуальной" высылке из Мьянмы 12 июля.Мьянманские военные пришли к власти 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи властных полномочий в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование.Военные арестовали в первый же день после перехода власти гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы.Страны Запада, в первую очередь США и Великобритания, не признают легитимности военного правительства Мьянмы и требуют скорейшего возвращения страны к гражданскому правлению. Против Мьянмы действуют западные экономические санкции.

https://ria.ru/20220618/khab-1796385033.html

https://ria.ru/20210327/myanma-1603141973.html

https://ria.ru/20210202/tantsy-1595668794.html

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