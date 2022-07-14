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Спикер Мособлдумы проверил ход капремонта школ Подмосковья
Спикер Мособлдумы проверил ход капремонта школ Подмосковья - РИА Новости, 14.07.2022
Спикер Мособлдумы проверил ход капремонта школ Подмосковья
Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов совершил рабочую поездку по объектам капитального ремонта образовательных учреждений Москоской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:37
2022-07-14T17:37
2022-07-14T17:37
новости подмосковья
московская областная дума
капремонт
школы
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов совершил рабочую поездку по объектам капитального ремонта образовательных учреждений Москоской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.В пресс-службе подчеркнули, что по ряду объектов есть проблемы со сроками сдачи объектов, однако за счет введения на стройках второй смены, школы удастся сдать в срок."Сроки сдачи определены, запущены дополнительные исследования для внесения изменений в проект, выделены средства. Ремонтные работы в школах планируем завершить к концу августа. Останется завезти мебель, необходимое оборудование и навести порядок на прилегающих территориях. Наши дети должны прийти 1 сентября с праздничным настроением в обновленные комфортные школы с современными и красивыми кабинетами.", - приводятся слова Брынцалова.В ведомстве напомнили, что в рамках реализации президентского проекта по капремонту школ до конца 2026 года в регионе будет отремонтировано более 320 учреждений, из которых 62 будут отремонтированы в 2022 году. Объём финансирования в 2022 году составляет более 9 миллиардов рублей, 6 миллиардов из которых – средства из регионального бюджета.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская областная дума, капремонт, школы
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов совершил рабочую поездку по объектам капитального ремонта образовательных учреждений Москоской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
В пресс-службе подчеркнули, что по ряду объектов есть проблемы со сроками сдачи объектов, однако за счет введения на стройках второй смены, школы удастся сдать в срок.
"Сроки сдачи определены, запущены дополнительные исследования для внесения изменений в проект, выделены средства. Ремонтные работы в школах планируем завершить к концу августа. Останется завезти мебель, необходимое оборудование и навести порядок на прилегающих территориях. Наши дети должны прийти 1 сентября с праздничным настроением в обновленные комфортные школы с современными и красивыми кабинетами.", - приводятся слова Брынцалова
.
В ведомстве напомнили, что в рамках реализации президентского проекта по капремонту школ до конца 2026 года в регионе будет отремонтировано более 320 учреждений, из которых 62 будут отремонтированы в 2022 году. Объём финансирования в 2022 году составляет более 9 миллиардов рублей, 6 миллиардов из которых – средства из регионального бюджета.