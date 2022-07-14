https://ria.ru/20220714/mosoblduma-1802495673.html

Спикер Мособлдумы проверил ход капремонта школ Подмосковья

Спикер Мособлдумы проверил ход капремонта школ Подмосковья - РИА Новости, 14.07.2022

Спикер Мособлдумы проверил ход капремонта школ Подмосковья

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов совершил рабочую поездку по объектам капитального ремонта образовательных учреждений Москоской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:37

2022-07-14T17:37

2022-07-14T17:37

новости подмосковья

московская областная дума

капремонт

школы

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов совершил рабочую поездку по объектам капитального ремонта образовательных учреждений Москоской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.В пресс-службе подчеркнули, что по ряду объектов есть проблемы со сроками сдачи объектов, однако за счет введения на стройках второй смены, школы удастся сдать в срок."Сроки сдачи определены, запущены дополнительные исследования для внесения изменений в проект, выделены средства. Ремонтные работы в школах планируем завершить к концу августа. Останется завезти мебель, необходимое оборудование и навести порядок на прилегающих территориях. Наши дети должны прийти 1 сентября с праздничным настроением в обновленные комфортные школы с современными и красивыми кабинетами.", - приводятся слова Брынцалова.В ведомстве напомнили, что в рамках реализации президентского проекта по капремонту школ до конца 2026 года в регионе будет отремонтировано более 320 учреждений, из которых 62 будут отремонтированы в 2022 году. Объём финансирования в 2022 году составляет более 9 миллиардов рублей, 6 миллиардов из которых – средства из регионального бюджета.

https://ria.ru/20220714/tekhnika-1802412893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская областная дума, капремонт, школы