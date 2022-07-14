https://ria.ru/20220714/migranty-1802531274.html
Эксперты: США может испытать огромный наплыв мигрантов к 2024 году
Эксперты: США может испытать огромный наплыв мигрантов к 2024 году - РИА Новости, 14.07.2022
Эксперты: США может испытать огромный наплыв мигрантов к 2024 году
Бездействие президента США Джо Байдена и его администрации в борьбе с потоком беженцев в США может привести к росту числа нелегальных мигрантов в стране до семи РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:29
2022-07-14T18:29
2022-07-14T18:52
в мире
сша
мигранты
беженцы
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Бездействие президента США Джо Байдена и его администрации в борьбе с потоком беженцев в США может привести к росту числа нелегальных мигрантов в стране до семи миллионов к 2024 году, заявили опрошенные эксперты РИА Новости."За последние 16-17 месяцев у нас не меньше двух миллионов новых людей в США. При тех же темпах еще через 16-17 месяцев их будет четыре миллиона, большинство из которых окажутся нелегалами, а к концу администрации Байдена в 2024 году мы вероятно дойдем до семи миллионов" - сообщил бывший специалист по аналитической работе департамента общественной безопасности штата Техас Тодд Бенсман.По данным статистики, с момента вступления Байдена в должность президента, южные границы США пересекли порядка 3 миллионов нелегальных мигрантов, из которых 1,5 миллиона - с октября 2021 года.Бенсман отметил, что сейчас в США наблюдается худший случай массовой миграции в истории, связанный, прежде всего, в бездействием администрацией Байдена, а не экономическими, политическими или климатическими проблемами в тех странах, откуда прибывают беженцы.Эксперт пояснил, что мигранты готовы платить посредникам до 10 тысяч долларов за помощь в незаконном пересечении американской границы до тех пор, пока уровень пограничного контроля остается на низком уровне и существует высокая вероятность задержаться в США после проникновения."Пока в Белом доме будут соглашаться с миллионами людей, наводняющими страну, ситуация не изменится. Мы получим настолько огромное население, что его попросту невозможно будет депортировать, причем больше 40% из них прибывают из 150 стран по всему миру, но не из Центральной Америки и Мексики", - добавил Бенсман."Мы столкнёмся с невиданным раньше масштабом преступлений и вызовов, включая терроризм", - отметил он.Говоря об украинских беженцах, эксперт сообщил, что не видит смысла в их незаконном пересечении границы, но подобные попытки еще сильнее усугубят общую проблему."Украинцам нет смысла незаконно пересекать границу, ведь администрация легализовала их прибытие в страну. Просто они не хотят ждать. К тоже же Евросоюз предлагает им статус беженца на три года, так что им не нужно приезжать в США", - заявил он.С мнением Бенсмана о бездействии Белого дома соглашается бывший руководитель сектора погранично-таможенной службы США Виктор Маньяррез."Прямо сейчас вы прибываете и требуете политического убежища и у властей нет возможности вас задержать, поэтому они просто отпускают ожидать решения", - сообщил Марьяррез.По его оценкам, миграционный кризис будет только усиливаться и поток беженцев через южные границы США продолжит возрастать в то время, как сотрудники пограничных служб уже перегружены текущей работой.Что касается мигрантов с Украины, то по мнению Маньярреза готовностью Байдена принимать их могут также воспользуются другие беженцы из Европы с целью незаконного проникновения в США.
https://radiosputnik.ria.ru/20220703/bayden-1799972046.html
https://ria.ru/20220628/migranty-1798599090.html
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в мире, сша, мигранты, беженцы
18:29 14.07.2022 (обновлено: 18:52 14.07.2022)
Эксперты: США может испытать огромный наплыв мигрантов к 2024 году
Бездействие Байдена может привести к появлению семи миллионов мигрантов в США к 2024 году
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Бездействие президента США Джо Байдена и его администрации в борьбе с потоком беженцев в США может привести к росту числа нелегальных мигрантов в стране до семи миллионов к 2024 году, заявили опрошенные эксперты РИА Новости.
"За последние 16-17 месяцев у нас не меньше двух миллионов новых людей в США
. При тех же темпах еще через 16-17 месяцев их будет четыре миллиона, большинство из которых окажутся нелегалами, а к концу администрации Байдена в 2024 году мы вероятно дойдем до семи миллионов" - сообщил бывший специалист по аналитической работе департамента общественной безопасности штата Техас
Тодд Бенсман.
По данным статистики, с момента вступления Байдена в должность президента, южные границы США пересекли порядка 3 миллионов нелегальных мигрантов, из которых 1,5 миллиона - с октября 2021 года.
Бенсман отметил, что сейчас в США наблюдается худший случай массовой миграции в истории, связанный, прежде всего, в бездействием администрацией Байдена, а не экономическими, политическими или климатическими проблемами в тех странах, откуда прибывают беженцы.
Эксперт пояснил, что мигранты готовы платить посредникам до 10 тысяч долларов за помощь в незаконном пересечении американской границы до тех пор, пока уровень пограничного контроля остается на низком уровне и существует высокая вероятность задержаться в США после проникновения.
"Пока в Белом доме будут соглашаться с миллионами людей, наводняющими страну, ситуация не изменится. Мы получим настолько огромное население, что его попросту невозможно будет депортировать, причем больше 40% из них прибывают из 150 стран по всему миру, но не из Центральной Америки
и Мексики", - добавил Бенсман.
"Мы столкнёмся с невиданным раньше масштабом преступлений и вызовов, включая терроризм", - отметил он.
Говоря об украинских беженцах, эксперт сообщил, что не видит смысла в их незаконном пересечении границы, но подобные попытки еще сильнее усугубят общую проблему.
"Украинцам нет смысла незаконно пересекать границу, ведь администрация легализовала их прибытие в страну. Просто они не хотят ждать. К тоже же Евросоюз предлагает им статус беженца на три года, так что им не нужно приезжать в США", - заявил он.
"Украина - одна из беднейших стран на (европейском) континенте, экономическая жизнь там годами поддерживалась Европой. Поэтому люди не хотят там жить", - добавил Бенсман.
С мнением Бенсмана о бездействии Белого дома соглашается бывший руководитель сектора погранично-таможенной службы США Виктор Маньяррез.
"Прямо сейчас вы прибываете и требуете политического убежища и у властей нет возможности вас задержать, поэтому они просто отпускают ожидать решения", - сообщил Марьяррез.
По его оценкам, миграционный кризис будет только усиливаться и поток беженцев через южные границы США продолжит возрастать в то время, как сотрудники пограничных служб уже перегружены текущей работой.
Что касается мигрантов с Украины
, то по мнению Маньярреза готовностью Байдена принимать их могут также воспользуются другие беженцы из Европы
с целью незаконного проникновения в США.