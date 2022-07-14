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Пензенский губернатор обсудил с аграриями перспективы развития отрасли - РИА Новости, 14.07.2022
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Пензенский губернатор обсудил с аграриями перспективы развития отрасли
Пензенский губернатор обсудил с аграриями перспективы развития отрасли - РИА Новости, 14.07.2022
Пензенский губернатор обсудил с аграриями перспективы развития отрасли
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках агротехнологической выставки "День поля" обсудил с сельхозтоваропроизводителями перспективы развития... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:38
2022-07-14T17:38
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ПЕНЗА, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках агротехнологической выставки "День поля" обсудил с сельхозтоваропроизводителями перспективы развития отрасли, отметив, что нынешняя экономическая ситуация является перспективной, сообщила пресс-служба правительства региона."Наложенные на нашу страну санкции стимулируют нас к более активной работе по всем направлениям, позволяют сделать прорыв, в том числе в семеноводстве и производстве сельскохозяйственной техники. Нам надо сконцентрировать все силы и ресурсы на продовольственной безопасности государства. Президент Российской Федерации поставил задачу, чтобы наша страна стала крупнейшим мировым экспортёром продовольствия", - цитирует Мельниченко пресс-служба.Губернатор на совещании с руководителями агрохолдингов и ведущими сельхозтоваропроизводителями региона в четверг отметил, что в число основных векторов работы для аграриев на текущий год входят обеспечение валового сбора зерновых и зернобобовых согласно плановым показателям, сев озимых зерновых культур в оптимальные сроки и выполнение плана по вводу в сельхозоборот неиспользуемых земель.Он добавил, что по итогам первого заседания совета по сельскому хозяйству при губернаторе было решено внести в законодательное собрание региона проект закона "Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения"."Инициатива направлена на сохранение и повышение плодородия земель сельхозназначения. Законопроект предусматривает создание благоприятных условия для наиболее полного использования природно-экономического потенциала и функционирования АПК, а также повышение продуктивности земель и улучшение их экологического состояния", - пояснил Мельниченко.Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов на совещании отметил, что работа ведомства направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны, и отдельно рассказал о действующих мерах поддержки АПК."Необходимо, чтобы у нас были достаточные объемы товарной массы и возможность накормить не только себя, но и обеспечить экспортный потенциал", - цитирует Некрасова пресс-служба.Со ссылкой на слова министра сельского хозяйства области Романа Калентьева уточняется, что пензенские аграрии готовы к работе с учетом новых реалий.
https://ria.ru/20220622/penza-1797424562.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
17:38 14.07.2022
 
Пензенский губернатор обсудил с аграриями перспективы развития отрасли

Пензенский губернатор Мельниченко обсудил с аграриями перспективы развития отрасли

© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиВрио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
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ПЕНЗА, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках агротехнологической выставки "День поля" обсудил с сельхозтоваропроизводителями перспективы развития отрасли, отметив, что нынешняя экономическая ситуация является перспективной, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Наложенные на нашу страну санкции стимулируют нас к более активной работе по всем направлениям, позволяют сделать прорыв, в том числе в семеноводстве и производстве сельскохозяйственной техники. Нам надо сконцентрировать все силы и ресурсы на продовольственной безопасности государства. Президент Российской Федерации поставил задачу, чтобы наша страна стала крупнейшим мировым экспортёром продовольствия", - цитирует Мельниченко пресс-служба.
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Губернатор на совещании с руководителями агрохолдингов и ведущими сельхозтоваропроизводителями региона в четверг отметил, что в число основных векторов работы для аграриев на текущий год входят обеспечение валового сбора зерновых и зернобобовых согласно плановым показателям, сев озимых зерновых культур в оптимальные сроки и выполнение плана по вводу в сельхозоборот неиспользуемых земель.
Он добавил, что по итогам первого заседания совета по сельскому хозяйству при губернаторе было решено внести в законодательное собрание региона проект закона "Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения".
"Инициатива направлена на сохранение и повышение плодородия земель сельхозназначения. Законопроект предусматривает создание благоприятных условия для наиболее полного использования природно-экономического потенциала и функционирования АПК, а также повышение продуктивности земель и улучшение их экологического состояния", - пояснил Мельниченко.
Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов на совещании отметил, что работа ведомства направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны, и отдельно рассказал о действующих мерах поддержки АПК.
"Необходимо, чтобы у нас были достаточные объемы товарной массы и возможность накормить не только себя, но и обеспечить экспортный потенциал", - цитирует Некрасова пресс-служба.
Со ссылкой на слова министра сельского хозяйства области Романа Калентьева уточняется, что пензенские аграрии готовы к работе с учетом новых реалий.
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