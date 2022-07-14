https://ria.ru/20220714/meksika-1802535018.html

Десятки россиян пытаются попасть в США через Мексику, заявил генконсул

Десятки россиян пытаются попасть в США через Мексику, заявил генконсул - РИА Новости, 14.07.2022

Десятки россиян пытаются попасть в США через Мексику, заявил генконсул

Правоохранительные органы США ежедневно задерживают нескольких российских граждан, пытающихся незаконно попасть в Штаты через Мексику, Вашингтон не реагирует на РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:39

2022-07-14T18:39

2022-07-14T18:39

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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы США ежедневно задерживают нескольких российских граждан, пытающихся незаконно попасть в Штаты через Мексику, Вашингтон не реагирует на предложения о переговорах по этой теме, заявил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров."Мы получаем десятки сообщений о задержаниях наших граждан, пытающихся попасть в США через мексиканскую границу. По четыре-пять сообщений в день о задержаниях в Аризоне", - сказал Захаров РИА Новости.Он отметил, что сообщения о нелегально проникающих в США россиянах в основном поступают из штата Аризона, меньше – из Техаса. "Не всегда это бывают россияне, иногда граждане СНГ", - уточнил Захаров.Высокопоставленный дипломат заявил, что генконсульство пытается разобраться во всех случаях, несмотря на то, что налицо нарушение закона. "Практически все случаи мы пытаемся выяснить, разобраться как и что", - сказал он."Это наши граждане. Понятно, что они нарушили закон и были задержаны, но это наши граждане, и их права должны полностью соблюдаться. Судьба их нам не безразлична", - отметил Захаров."Самое главное - мы предлагали несколько раз ICE (иммиграционная и таможенная полиция США – ред.), но там так и не ответили ни на одно наше предложение о переговорах. Точно такое же предложение направляло посольство министерству внутренней безопасности США, тоже ничего не получили пока. Мы готовы к консультациям. Мы предлагали трёхсторонние консультации - Россия, США, Мексика - не получили никакого ответа. Что это означает? Не заинтересованы? Или, наоборот, заинтересованы, чтобы эта нелегальная иммиграция продолжалась", - отметил Захаров.Генконсул РФ добавил, что нелегальная миграция из стран Латинской Америки многократно больше, и счет идет на сотни и тысячи человек.

https://ria.ru/20220712/toplivo-1802083796.html

https://ria.ru/20220624/migranty-1798020949.html

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в мире, здоровье - общество, сша, россия, аризона, снг, министерство внутренней безопасности сша