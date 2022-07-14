https://ria.ru/20220714/kredity-1802509947.html

Почти 100 субсидированных кредитов получил бизнес Подмосковья в июне

Почти 100 субсидированных кредитов получил бизнес Подмосковья в июне - РИА Новости, 14.07.2022

Почти 100 субсидированных кредитов получил бизнес Подмосковья в июне

Порядка ста подмосковных компаний заключили кредитные договоры в рамках программы региональной поддержки бизнеса по субсидированию процентных ставок, говорится... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:30

2022-07-14T17:30

2022-07-14T17:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Порядка ста подмосковных компаний заключили кредитные договоры в рамках программы региональной поддержки бизнеса по субсидированию процентных ставок, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области."Подмосковье субсидирует часть процентной ставки по кредитам — максимальная ставка для субъектов МСП не будет превышать 6,25%, а для предпринимателей на отдаленных территориях — 5,25%. Всего с начала действия программы в октябре прошлого года заключено кредитных договоров на сумму более 2,6 миллиардов рублей, 80% из которых заключили именно в июне", — приводятся слова зампреда правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.Она напомнила, что субъектам малого и среднего бизнеса доступны кредиты от 5 до 100 миллионов рублей Получить кредит на льготных условиях предприниматели могут в 13 крупнейших банках страны, среди которых "Сбербанк России", ВТБ, "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "Альфа-Банк" и других.

https://ria.ru/20220712/rabota-1801962386.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика