https://ria.ru/20220714/kredity-1802509947.html
Почти 100 субсидированных кредитов получил бизнес Подмосковья в июне
Почти 100 субсидированных кредитов получил бизнес Подмосковья в июне - РИА Новости, 14.07.2022
Почти 100 субсидированных кредитов получил бизнес Подмосковья в июне
Порядка ста подмосковных компаний заключили кредитные договоры в рамках программы региональной поддержки бизнеса по субсидированию процентных ставок, говорится... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:30
2022-07-14T17:30
2022-07-14T17:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Порядка ста подмосковных компаний заключили кредитные договоры в рамках программы региональной поддержки бизнеса по субсидированию процентных ставок, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области."Подмосковье субсидирует часть процентной ставки по кредитам — максимальная ставка для субъектов МСП не будет превышать 6,25%, а для предпринимателей на отдаленных территориях — 5,25%. Всего с начала действия программы в октябре прошлого года заключено кредитных договоров на сумму более 2,6 миллиардов рублей, 80% из которых заключили именно в июне", — приводятся слова зампреда правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.Она напомнила, что субъектам малого и среднего бизнеса доступны кредиты от 5 до 100 миллионов рублей Получить кредит на льготных условиях предприниматели могут в 13 крупнейших банках страны, среди которых "Сбербанк России", ВТБ, "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "Альфа-Банк" и других.
https://ria.ru/20220712/rabota-1801962386.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика