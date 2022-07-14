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ВОЗ назвала препараты, которыми не следует лечиться от COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2022
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ВОЗ назвала препараты, которыми не следует лечиться от COVID-19
ВОЗ назвала препараты, которыми не следует лечиться от COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2022
ВОЗ назвала препараты, которыми не следует лечиться от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать препараты колхицин и флувоксамин для лечения при коронавирусной инфекции в легкой и... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T01:05
2022-07-14T01:09
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ЦЮРИХ (Швейцария), 14 июл — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать препараты колхицин и флувоксамин для лечения при коронавирусной инфекции в легкой и умеренной формах.Эксперты ВОЗ не уточнили, какие препараты следует использовать для лечения тяжелых форм COVID-19 из-за отсутствия необходимой информации.Отмечается, что рекомендация относительно флувоксамина основана на данных трех рандомизированных контролируемых научных работ с участием более двух тысяч пациентов. Сообщается, что в семи исследованиях по применению колхицина приняли участие более 16 тысяч человек.
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воз, общество, здоровье, коронавирус covid-19, цюрих
01:05 14.07.2022 (обновлено: 01:09 14.07.2022)
 
ВОЗ назвала препараты, которыми не следует лечиться от COVID-19

ВОЗ не рекомендовал использовать колхицин и флувоксамин для лечения легкой формы COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЦЮРИХ (Швейцария), 14 июл — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать препараты колхицин и флувоксамин для лечения при коронавирусной инфекции в легкой и умеренной формах.

"Антидепрессант флувоксамин и препарат от подагры колхицин не рекомендуются пациентам с легкой или умеренной формой COVID-19, поскольку в настоящее время недостаточно доказательств того, что они улучшают важные показатели для пациентов, и оба препарата наносят потенциальный вред", — говорится в заявлении организации.

Эксперты ВОЗ не уточнили, какие препараты следует использовать для лечения тяжелых форм COVID-19 из-за отсутствия необходимой информации.
Отмечается, что рекомендация относительно флувоксамина основана на данных трех рандомизированных контролируемых научных работ с участием более двух тысяч пациентов. Сообщается, что в семи исследованиях по применению колхицина приняли участие более 16 тысяч человек.
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