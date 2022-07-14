https://ria.ru/20220714/koronavirus-1802318493.html

ВОЗ назвала препараты, которыми не следует лечиться от COVID-19

ВОЗ назвала препараты, которыми не следует лечиться от COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2022

ВОЗ назвала препараты, которыми не следует лечиться от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать препараты колхицин и флувоксамин для лечения при коронавирусной инфекции в легкой и... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T01:05

2022-07-14T01:05

2022-07-14T01:09

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ЦЮРИХ (Швейцария), 14 июл — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать препараты колхицин и флувоксамин для лечения при коронавирусной инфекции в легкой и умеренной формах.Эксперты ВОЗ не уточнили, какие препараты следует использовать для лечения тяжелых форм COVID-19 из-за отсутствия необходимой информации.Отмечается, что рекомендация относительно флувоксамина основана на данных трех рандомизированных контролируемых научных работ с участием более двух тысяч пациентов. Сообщается, что в семи исследованиях по применению колхицина приняли участие более 16 тысяч человек.

https://ria.ru/20220713/kentavr-1802289764.html

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воз, общество, здоровье, коронавирус covid-19, цюрих