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ВОЗ назвала препараты, которыми не следует лечиться от COVID-19
ВОЗ назвала препараты, которыми не следует лечиться от COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2022
ВОЗ назвала препараты, которыми не следует лечиться от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать препараты колхицин и флувоксамин для лечения при коронавирусной инфекции в легкой и... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T01:05
2022-07-14T01:05
2022-07-14T01:09
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цюрих
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ЦЮРИХ (Швейцария), 14 июл — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать препараты колхицин и флувоксамин для лечения при коронавирусной инфекции в легкой и умеренной формах.Эксперты ВОЗ не уточнили, какие препараты следует использовать для лечения тяжелых форм COVID-19 из-за отсутствия необходимой информации.Отмечается, что рекомендация относительно флувоксамина основана на данных трех рандомизированных контролируемых научных работ с участием более двух тысяч пациентов. Сообщается, что в семи исследованиях по применению колхицина приняли участие более 16 тысяч человек.
https://ria.ru/20220713/kentavr-1802289764.html
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воз, общество, здоровье, коронавирус covid-19, цюрих
01:05 14.07.2022 (обновлено: 01:09 14.07.2022)
ВОЗ назвала препараты, которыми не следует лечиться от COVID-19
ВОЗ не рекомендовал использовать колхицин и флувоксамин для лечения легкой формы COVID-19