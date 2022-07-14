https://ria.ru/20220714/kino-1802431161.html

Вышел трейлер эпического экшена "Сердце пармы"

Вышел трейлер эпического экшена "Сердце пармы" - РИА Новости, 14.07.2022

Вышел трейлер эпического экшена "Сердце пармы"

В Сети появился первый трейлер долгожданного эпического экшена "Сердце пармы" с Александром Кузнецовым, Сергеем Пускепалисом, Евгением Мироновым, Федором... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:19

2022-07-14T15:19

2022-07-14T15:18

евгений миронов

федор бондарчук

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Сети появился первый трейлер долгожданного эпического экшена "Сердце пармы" с Александром Кузнецовым, Сергеем Пускепалисом, Евгением Мироновым, Федором Бондарчуком, Еленой Ербаковой, сообщила пресс-служба проекта.Это экранизация одноименного романа Алексея Иванова, бестселлер неоднократно переиздавался в России и за рубежом.По сюжету русский князь Михаил влюбляется в ведьму-ламию Тиче. Их союз кажется невозможным, но чувства побеждают: Тиче отказывается от бессмертия, отрекается от огромной грозной силы, бушующей в ней, а князь отвергает все социальные запреты.Теперь только от Михаила зависит будущее родной пармы, древних суровых земель, на которых обитают языческие боги.Зрителям покажут эпические битвы, завораживающие пейзажи и колоритных героев.Картина "Сердце пармы" выйдет в кинотеатрах 6 октября.

https://ria.ru/20220712/kino-1801754324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первый трейлер фильма «Сердце пармы» Первый трейлер фильма «Сердце пармы» 2022-07-14T15:19 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

евгений миронов, федор бондарчук, сергей пускепалис, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры, что посмотреть , куда сходить