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Вышел трейлер эпического экшена "Сердце пармы" - РИА Новости, 14.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220714/kino-1802431161.html
Вышел трейлер эпического экшена "Сердце пармы"
Вышел трейлер эпического экшена "Сердце пармы" - РИА Новости, 14.07.2022
Вышел трейлер эпического экшена "Сердце пармы"
В Сети появился первый трейлер долгожданного эпического экшена "Сердце пармы" с Александром Кузнецовым, Сергеем Пускепалисом, Евгением Мироновым, Федором... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:19
2022-07-14T15:18
евгений миронов
федор бондарчук
культура
сергей пускепалис
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Сети появился первый трейлер долгожданного эпического экшена "Сердце пармы" с Александром Кузнецовым, Сергеем Пускепалисом, Евгением Мироновым, Федором Бондарчуком, Еленой Ербаковой, сообщила пресс-служба проекта.Это экранизация одноименного романа Алексея Иванова, бестселлер неоднократно переиздавался в России и за рубежом.По сюжету русский князь Михаил влюбляется в ведьму-ламию Тиче. Их союз кажется невозможным, но чувства побеждают: Тиче отказывается от бессмертия, отрекается от огромной грозной силы, бушующей в ней, а князь отвергает все социальные запреты.Теперь только от Михаила зависит будущее родной пармы, древних суровых земель, на которых обитают языческие боги.Зрителям покажут эпические битвы, завораживающие пейзажи и колоритных героев.Картина "Сердце пармы" выйдет в кинотеатрах 6 октября.
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Первый трейлер фильма «Сердце пармы»
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евгений миронов, федор бондарчук, сергей пускепалис, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры, что посмотреть , куда сходить
15:19 14.07.2022
 
Вышел трейлер эпического экшена "Сердце пармы"

Вышел трейлер фильма-эпоса "Сердца пармы" с Александром Кузнецовым, Федором Бондарчуком

© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце пармы"
Экранизация романа Алексея Иванова Сердце пармы
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Сети появился первый трейлер долгожданного эпического экшена "Сердце пармы" с Александром Кузнецовым, Сергеем Пускепалисом, Евгением Мироновым, Федором Бондарчуком, Еленой Ербаковой, сообщила пресс-служба проекта.
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце пармы"
Экранизация романа Алексея Иванова Сердце пармы
1 из 3
Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце пармы"
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце пармы"
Экранизация романа Алексея Иванова Сердце пармы
2 из 3
Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце пармы"
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце пармы"
Экранизация романа Алексея Иванова Сердце пармы
3 из 3
Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце пармы"
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
1 из 3
Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце пармы"
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
2 из 3
Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце пармы"
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
3 из 3
Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце пармы"
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
Это экранизация одноименного романа Алексея Иванова, бестселлер неоднократно переиздавался в России и за рубежом.
"Сердце пармы" — уникальный роман, — говорит режиссер Антон Мегердичев. — Мне захотелось снять это кино — большую эпическую драму — так, чтобы в ней была сильная линия любви, которая способна на самопожертвование. Наше кино — драма страстей, герои проходят испытания на человечность, верность, дружбу и, конечно, любовь"
По сюжету русский князь Михаил влюбляется в ведьму-ламию Тиче. Их союз кажется невозможным, но чувства побеждают: Тиче отказывается от бессмертия, отрекается от огромной грозной силы, бушующей в ней, а князь отвергает все социальные запреты.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Съемки картины "Сердце пармы"
Съемки картины Сердце пармы
1 из 3
Съемки картины "Сердце пармы"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Съемки картины "Сердце пармы"
Съемки картины Сердце пармы
2 из 3
Съемки картины "Сердце пармы"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Съемки картины "Сердце пармы"
Съемки картины Сердце пармы
3 из 3
Съемки картины "Сердце пармы"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
1 из 3
Съемки картины "Сердце пармы"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
2 из 3
Съемки картины "Сердце пармы"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
3 из 3
Съемки картины "Сердце пармы"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
Теперь только от Михаила зависит будущее родной пармы, древних суровых земель, на которых обитают языческие боги.
Зрителям покажут эпические битвы, завораживающие пейзажи и колоритных героев.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Съемки картины "Сердце пармы"
Съемки картины Сердце пармы
1 из 3
Съемки картины "Сердце пармы"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце пармы"
Экранизация романа Алексея Иванова Сердце пармы
2 из 3
Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце пармы"
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце пармы"
Экранизация романа Алексея Иванова Сердце пармы
3 из 3
Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце пармы"
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
1 из 3
Съемки картины "Сердце пармы"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
2 из 3
Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце пармы"
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
3 из 3
Экранизация романа Алексея Иванова "Сердце пармы"
© Изображение предоставлено телеканалом "Россия 1"
"Это просторный, фактурный и беспощадно-красивый фильм, наполненный движением народов, могуществом природы, — отмечает автор романа Алексей Иванов. — Его тайна не в сюжете, а в устройстве самой жизни, когда человеческие драмы сплетены с характером дикой земли, с борьбой против неумолимой судьбы. Это яркое, большое и умное кино. Это прорыв к новому национальному эпосу, дерзко рассказанному языком XXI века"
Картина "Сердце пармы" выйдет в кинотеатрах 6 октября.
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