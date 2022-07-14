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Власти Новой Каховки ожидают рост числа жертв украинских ударов - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/kakhovka-1802418715.html
Власти Новой Каховки ожидают рост числа жертв украинских ударов
Власти Новой Каховки ожидают рост числа жертв украинских ударов - РИА Новости, 14.07.2022
Власти Новой Каховки ожидают рост числа жертв украинских ударов
В больницах Новой Каховки остаются 38 мирных жителей, пострадавших от украинских ударов, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:44
2022-07-14T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 14 июл - РИА Новости. В больницах Новой Каховки остаются 38 мирных жителей, пострадавших от украинских ударов, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."В настоящий момент 38 человек находятся в больнице. Все это гражданские люди", - сказал РИА Новости Леонтьев. "Продолжаем разбирать завалы. В морге два человека погибших. Информации о пропавших без вести у нас нет. Есть люди, которые, однозначно, еще появятся. Звонят родственники тех, кто перестал выходить на связь… К большому сожалению, количество погибших и пострадавших, наверное, увеличится", - добавил он."Среди пострадавших есть целые семьи. К большому сожалению, пострадали и дети, в том числе мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет. Смотреть прискорбно, у него забинтована голова, кровь. Это выглядит ужасно. Или, например, семья - мама и папа, у них сломаны руки и есть ребеночек двух месяцев, мама кормит грудью. Квартиры нет", - сказал Леонтьев.Украинская армия на этой неделе дважды обстреляла Новую Каховку. Последствия первого удара – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 90 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.По данным властей, ракетный удар нанесен в том числе американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802357209.html
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херсонская область
новая каховка
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4.7
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7 495 645-6601
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"Смотрится прискорбно" - глава Каховского района рассказал о пострадавших при обстреле детях до 2 лет
"Смотрится прискорбно" - глава Каховского района рассказал о пострадавших при обстреле детях до 2 лет
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в мире, херсонская область , новая каховка, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:44 14.07.2022 (обновлено: 14:56 14.07.2022)
 
Власти Новой Каховки ожидают рост числа жертв украинских ударов

В больницах Новой Каховки остаются 38 пострадавших от ударов ВСУ по городу

Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 14 июл - РИА Новости. В больницах Новой Каховки остаются 38 мирных жителей, пострадавших от украинских ударов, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
"В настоящий момент 38 человек находятся в больнице. Все это гражданские люди", - сказал РИА Новости Леонтьев. "Продолжаем разбирать завалы. В морге два человека погибших. Информации о пропавших без вести у нас нет. Есть люди, которые, однозначно, еще появятся. Звонят родственники тех, кто перестал выходить на связь… К большому сожалению, количество погибших и пострадавших, наверное, увеличится", - добавил он.
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"Среди пострадавших есть целые семьи. К большому сожалению, пострадали и дети, в том числе мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет. Смотреть прискорбно, у него забинтована голова, кровь. Это выглядит ужасно. Или, например, семья - мама и папа, у них сломаны руки и есть ребеночек двух месяцев, мама кормит грудью. Квартиры нет", - сказал Леонтьев.
Украинская армия на этой неделе дважды обстреляла Новую Каховку. Последствия первого удара – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 90 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.
По данным властей, ракетный удар нанесен в том числе американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьНовая КаховкаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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