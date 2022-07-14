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Украинские войска вновь обстреляли Изюм - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/izyum-1802449148.html
Украинские войска вновь обстреляли Изюм
Украинские войска вновь обстреляли Изюм - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Изюм
Украинские войска обстреляли центр города Изюм в Харьковской области, есть жертвы среди жителей города, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:57
2022-07-14T18:06
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
изюм (город)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр города Изюм в Харьковской области, есть жертвы среди жителей города, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона в Telegram-канале."Изюм Харьковской области снова под ударом ВСУ. В центре города зафиксировано порядка десяти прилетов. Стреляли снова по местам скопления людей. Есть жертвы среди мирного населения. Точная информация уточняется", - сообщили в ведомстве.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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харьковская область
изюм (город)
украина
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в мире, харьковская область, изюм (город), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:57 14.07.2022 (обновлено: 18:06 14.07.2022)
 
Украинские войска вновь обстреляли Изюм

Харьковская ВГА сообщила о новом обстреле центра Изюма украинскими войсками

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВывеска на въезде в город Изюм Харьковской области
Вывеска на въезде в город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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Вывеска на въезде в город Изюм Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр города Изюм в Харьковской области, есть жертвы среди жителей города, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.
"Изюм Харьковской области снова под ударом ВСУ. В центре города зафиксировано порядка десяти прилетов. Стреляли снова по местам скопления людей. Есть жертвы среди мирного населения. Точная информация уточняется", - сообщили в ведомстве.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьИзюм (город)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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