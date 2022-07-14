https://ria.ru/20220714/iran-1802446236.html

Премьер Израиля заявил о готовности применить силу против Ирана

Премьер Израиля заявил о готовности применить силу против Ирана - РИА Новости, 14.07.2022

Премьер Израиля заявил о готовности применить силу против Ирана

Страны "свободного мира" готовы применить силу против Тегерана, чтобы остановить его ядерную программу, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в ходе... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:45

2022-07-14T14:45

2022-07-14T15:13

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

израиль

сша

иран

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Страны "свободного мира" готовы применить силу против Тегерана, чтобы остановить его ядерную программу, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в ходе совместной пресс-конференции с президентом США."Дипломатия не остановит их. Единственное, что может остановить Иран, - это осознание, что свободный мир готов применить силу, если они продолжат развивать свою ядерную программу. Свободный мир готов применить силу. Единственная возможность остановить их - продемонстрировать внятную военную угрозу", - заявил Лапид в ходе совместной пресс-конференции с президентом США.Президент США Джо Байден совершает свой визит на Ближний Восток, его самолёт в среду днем приземлился в аэропорту Бен Гурион. В ходе своего первого ближневосточного турне в должности президента США 13-16 июля Байден, помимо Израиля, посетит также Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как ранее сообщил представитель администрации, Байден встретится с премьером Израиля Яиром Лапидом, лидером ОАЭ Мухамедом бен Заидом и лидером Палестины Махмудом Аббасом.

https://ria.ru/20220608/iran-1793709175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), израиль, сша, иран