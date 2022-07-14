14:45 14.07.2022 (обновлено: 15:13 14.07.2022)
Премьер Израиля заявил о готовности применить силу против Ирана
Премьер Израиля Лапид заявил о готовности силой остановить ядерную программу Ирана
Премьер-министр Израиля Яир Лапид. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Страны "свободного мира" готовы применить силу против Тегерана, чтобы остановить его ядерную программу, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в ходе совместной пресс-конференции с президентом США.
"Дипломатия не остановит их. Единственное, что может остановить Иран, - это осознание, что свободный мир готов применить силу, если они продолжат развивать свою ядерную программу. Свободный мир готов применить силу. Единственная возможность остановить их - продемонстрировать внятную военную угрозу", - заявил Лапид в ходе совместной пресс-конференции с президентом США.
Президент США Джо Байден совершает свой визит на Ближний Восток, его самолёт в среду днем приземлился в аэропорту Бен Гурион. В ходе своего первого ближневосточного турне в должности президента США 13-16 июля Байден, помимо Израиля, посетит также Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как ранее сообщил представитель администрации, Байден встретится с премьером Израиля Яиром Лапидом, лидером ОАЭ Мухамедом бен Заидом и лидером Палестины Махмудом Аббасом.
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