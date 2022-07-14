https://ria.ru/20220714/grazhdanstvo-1802527478.html
Путин отменил пошлину за заявление на гражданство для жителей ДНР и ЛНР
Путин отменил пошлину за заявление на гражданство для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.07.2022
Путин отменил пошлину за заявление на гражданство для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает всех граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), проживающих на территории... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:17
2022-07-14T18:17
2022-07-14T18:26
в мире
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает всех граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), проживающих на территории республик или ранее переехавших в РФ, от уплаты госпошлины за подачу заявления на получение российского гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее граждане, постоянно проживающие на территориях ДНР и ЛНР, при подаче заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке были освобождены от уплаты госпошлины.Лица, ранее проживавшие на территории Донбасса, переехавшие в Россию и получившие в установленном порядке разрешительные документы на временное проживание в РФ, при подаче заявления о приеме в российское гражданство обязаны были оплатить такую госпошлину, которая составляет 3500 рублей.Закон освобождает данных лиц от уплаты этой госпошлины, тем самым выравнивая условия для граждан ДНР и ЛНР, которые решили получить российское гражданство. Помимо этого, закон освобождает граждан ДНР, ЛНР и Украины от уплаты госпошлины за выдачу разрешения на временное проживание на территории России. Ранее госпошлина за выдачу такого разрешения иностранному гражданину или лицу без гражданства составляет 1600 рублей.
https://ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801726750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин
18:17 14.07.2022 (обновлено: 18:26 14.07.2022)
Путин отменил пошлину за заявление на гражданство для жителей ДНР и ЛНР
Путин подписал закон об отмене пошлины за заявление на гражданство для жителей ДНР и ЛНР