https://ria.ru/20220714/grazhdanstvo-1802527478.html

Путин отменил пошлину за заявление на гражданство для жителей ДНР и ЛНР

Путин отменил пошлину за заявление на гражданство для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.07.2022

Путин отменил пошлину за заявление на гражданство для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает всех граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), проживающих на территории... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:17

2022-07-14T18:17

2022-07-14T18:26

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россия

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владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает всех граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), проживающих на территории республик или ранее переехавших в РФ, от уплаты госпошлины за подачу заявления на получение российского гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее граждане, постоянно проживающие на территориях ДНР и ЛНР, при подаче заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке были освобождены от уплаты госпошлины.Лица, ранее проживавшие на территории Донбасса, переехавшие в Россию и получившие в установленном порядке разрешительные документы на временное проживание в РФ, при подаче заявления о приеме в российское гражданство обязаны были оплатить такую госпошлину, которая составляет 3500 рублей.Закон освобождает данных лиц от уплаты этой госпошлины, тем самым выравнивая условия для граждан ДНР и ЛНР, которые решили получить российское гражданство. Помимо этого, закон освобождает граждан ДНР, ЛНР и Украины от уплаты госпошлины за выдачу разрешения на временное проживание на территории России. Ранее госпошлина за выдачу такого разрешения иностранному гражданину или лицу без гражданства составляет 1600 рублей.

https://ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801726750.html

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луганская народная республика

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин