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Путин отменил пошлину за заявление на гражданство для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин отменил пошлину за заявление на гражданство для жителей ДНР и ЛНР
Путин отменил пошлину за заявление на гражданство для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.07.2022
Путин отменил пошлину за заявление на гражданство для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает всех граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), проживающих на территории... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:17
2022-07-14T18:26
в мире
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает всех граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), проживающих на территории республик или ранее переехавших в РФ, от уплаты госпошлины за подачу заявления на получение российского гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее граждане, постоянно проживающие на территориях ДНР и ЛНР, при подаче заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке были освобождены от уплаты госпошлины.Лица, ранее проживавшие на территории Донбасса, переехавшие в Россию и получившие в установленном порядке разрешительные документы на временное проживание в РФ, при подаче заявления о приеме в российское гражданство обязаны были оплатить такую госпошлину, которая составляет 3500 рублей.Закон освобождает данных лиц от уплаты этой госпошлины, тем самым выравнивая условия для граждан ДНР и ЛНР, которые решили получить российское гражданство. Помимо этого, закон освобождает граждан ДНР, ЛНР и Украины от уплаты госпошлины за выдачу разрешения на временное проживание на территории России. Ранее госпошлина за выдачу такого разрешения иностранному гражданину или лицу без гражданства составляет 1600 рублей.
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россия
луганская народная республика
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в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин
18:17 14.07.2022 (обновлено: 18:26 14.07.2022)
 
Путин отменил пошлину за заявление на гражданство для жителей ДНР и ЛНР

Путин подписал закон об отмене пошлины за заявление на гражданство для жителей ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает всех граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), проживающих на территории республик или ранее переехавших в РФ, от уплаты госпошлины за подачу заявления на получение российского гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее граждане, постоянно проживающие на территориях ДНР и ЛНР, при подаче заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке были освобождены от уплаты госпошлины.
Лица, ранее проживавшие на территории Донбасса, переехавшие в Россию и получившие в установленном порядке разрешительные документы на временное проживание в РФ, при подаче заявления о приеме в российское гражданство обязаны были оплатить такую госпошлину, которая составляет 3500 рублей.
Закон освобождает данных лиц от уплаты этой госпошлины, тем самым выравнивая условия для граждан ДНР и ЛНР, которые решили получить российское гражданство. Помимо этого, закон освобождает граждан ДНР, ЛНР и Украины от уплаты госпошлины за выдачу разрешения на временное проживание на территории России. Ранее госпошлина за выдачу такого разрешения иностранному гражданину или лицу без гражданства составляет 1600 рублей.
Девушка сканирует российский паспорт - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 15:06
Для жителей ДНР, ЛНР и Украины упростили получение российского гражданства
 
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Путин
 
 
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