Российско-американский дирижер Владимир Ланде получил гражданство России
Российско-американский дирижер Владимир Ланде получил российское гражданство
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краюВручение в Красноярске паспорта гражданина России российско-американскому дирижеру Владимиру Ланде
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 14 июл – РИА Новости. Российско-американский дирижер Владимир Ланде, возглавляющий Красноярский симфонический оркестр, получил российский паспорт, сообщает пресс-служба регионального правительства.
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краюВручение в Красноярске паспорта гражданина России российско-американскому дирижеру Владимиру Ланде
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Вручение в Красноярске паспорта гражданина России российско-американскому дирижеру Владимиру Ланде
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
Владимир Ланде
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Владимир Ланде
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
1 из 2
Вручение в Красноярске паспорта гражданина России российско-американскому дирижеру Владимиру Ланде
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
2 из 2
Владимир Ланде
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
Перед вручением паспорта Ланде торжественно принес присягу гражданина РФ.
"Решением Главного управления МВД России по Красноярскому краю Владимир Ланде был принят в гражданство Российской Федерации на основании факта рождения на территории РСФСР", – говорится в сообщении.
Ланде родился в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова. В 1989 году переехал в США – восемь лет обучался дирижировать у Густава Майера, затем руководил оркестрами в Соединенных Штатах. С 2015 года Владимир Ланде возглавляет Красноярский академический симфонический оркестр.
В 2018 году ему был выдан вид на жительство иностранного гражданина, а в июне дирижер обратился с заявлением о приобретении гражданства РФ в упрощенном порядке, так как является уроженцем Ленинграда.