https://ria.ru/20220714/grazhdanstvo-1802399163.html

Российско-американский дирижер Владимир Ланде получил гражданство России

Российско-американский дирижер Владимир Ланде получил гражданство России - РИА Новости, 14.07.2022

Российско-американский дирижер Владимир Ланде получил гражданство России

Российско-американский дирижер Владимир Ланде, возглавляющий Красноярский симфонический оркестр, получил российский паспорт, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:55

2022-07-14T13:55

2022-07-14T13:55

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КРАСНОЯРСК, 14 июл – РИА Новости. Российско-американский дирижер Владимир Ланде, возглавляющий Красноярский симфонический оркестр, получил российский паспорт, сообщает пресс-служба регионального правительства.Перед вручением паспорта Ланде торжественно принес присягу гражданина РФ.Ланде родился в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова. В 1989 году переехал в США – восемь лет обучался дирижировать у Густава Майера, затем руководил оркестрами в Соединенных Штатах. С 2015 года Владимир Ланде возглавляет Красноярский академический симфонический оркестр.В 2018 году ему был выдан вид на жительство иностранного гражданина, а в июне дирижер обратился с заявлением о приобретении гражданства РФ в упрощенном порядке, так как является уроженцем Ленинграда.

https://ria.ru/20220711/muzyka-1801723207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

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