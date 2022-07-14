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Российско-американский дирижер Владимир Ланде получил гражданство России - РИА Новости, 14.07.2022
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Культура
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Российско-американский дирижер Владимир Ланде получил гражданство России
Российско-американский дирижер Владимир Ланде получил гражданство России - РИА Новости, 14.07.2022
Российско-американский дирижер Владимир Ланде получил гражданство России
Российско-американский дирижер Владимир Ланде, возглавляющий Красноярский симфонический оркестр, получил российский паспорт, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:55
2022-07-14T13:55
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культура
новости культуры
красноярский край
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сша
гражданство
ленинград
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КРАСНОЯРСК, 14 июл – РИА Новости. Российско-американский дирижер Владимир Ланде, возглавляющий Красноярский симфонический оркестр, получил российский паспорт, сообщает пресс-служба регионального правительства.Перед вручением паспорта Ланде торжественно принес присягу гражданина РФ.Ланде родился в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова. В 1989 году переехал в США – восемь лет обучался дирижировать у Густава Майера, затем руководил оркестрами в Соединенных Штатах. С 2015 года Владимир Ланде возглавляет Красноярский академический симфонический оркестр.В 2018 году ему был выдан вид на жительство иностранного гражданина, а в июне дирижер обратился с заявлением о приобретении гражданства РФ в упрощенном порядке, так как является уроженцем Ленинграда.
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культура, новости культуры, красноярский край, россия, сша, гражданство, ленинград, музыка, красноярск
13:55 14.07.2022
 
Российско-американский дирижер Владимир Ланде получил гражданство России

Российско-американский дирижер Владимир Ланде получил российское гражданство

© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краюВручение в Красноярске паспорта гражданина России российско-американскому дирижеру Владимиру Ланде
Вручение в Красноярске паспорта гражданина России российско-американскому дирижеру Владимиру Ланде - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 14 июл РИА Новости. Российско-американский дирижер Владимир Ланде, возглавляющий Красноярский симфонический оркестр, получил российский паспорт, сообщает пресс-служба регионального правительства.
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краюВручение в Красноярске паспорта гражданина России российско-американскому дирижеру Владимиру Ланде
Вручение в Красноярске паспорта гражданина России российско-американскому дирижеру Владимиру Ланде
1 из 2
Вручение в Красноярске паспорта гражданина России российско-американскому дирижеру Владимиру Ланде
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю

Владимир Ланде

Вручение в Красноярске паспорта гражданина России российско-американскому дирижеру Владимиру Ланде
2 из 2

Владимир Ланде

© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
1 из 2
Вручение в Красноярске паспорта гражданина России российско-американскому дирижеру Владимиру Ланде
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
2 из 2

Владимир Ланде

© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
Перед вручением паспорта Ланде торжественно принес присягу гражданина РФ.
"Решением Главного управления МВД России по Красноярскому краю Владимир Ланде был принят в гражданство Российской Федерации на основании факта рождения на территории РСФСР", – говорится в сообщении.
Ланде родился в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова. В 1989 году переехал в США – восемь лет обучался дирижировать у Густава Майера, затем руководил оркестрами в Соединенных Штатах. С 2015 года Владимир Ланде возглавляет Красноярский академический симфонический оркестр.
В 2018 году ему был выдан вид на жительство иностранного гражданина, а в июне дирижер обратился с заявлением о приобретении гражданства РФ в упрощенном порядке, так как является уроженцем Ленинграда.
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