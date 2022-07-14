В Одессе арестовали гостиницы семьи российского предпринимателя
На Украине арестовали четыре гостиницы в Одессе, принадлежащие семье бизнесмена Акивисона
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Печерский суд Киева арестовал и передал в управление нацагентству по поиску и менеджменту активов (АРМА) четыре гостиницы в Одессе, принадлежащие семье российского бизнесмена Игоря Акивисона, сообщает газета "Голос Украины".
"Гостиницы "Моцарт", "Аркадия", "Центральный" и "Одесса", расположенные в курортной зоне Одессы, по решению Печерского суда Киева арестованы. Производство еще в апреле открыло главное следственное управление нацполиции по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 110-2 и частью 3 статьи 209 УК Украины (финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и изменение границ Украины, а также легализацию доходов, полученных преступным путем)", - говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, сообщает газета, гостиницы находятся в собственности украинских субъектов хозяйственной деятельности ПКФ "Виктория", ООО "Гостиничный комплекс "Аркадия", ГОР "Одесская гостиница "Центральная" и ООО "П.А.Л.А.Д.А.", бенефициарами которых является семья петербургского предпринимателя Игоря Акивисона. Также сообщается, что все четыре гостиницы входят в состав компании "Mozart Hotel Group", которой также принадлежат отели в Чехии.