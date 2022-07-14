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Переход на сторону противника при военных действиях приравняли к госизмене - РИА Новости, 14.07.2022
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Переход на сторону противника при военных действиях приравняли к госизмене
Переход на сторону противника при военных действиях приравняли к госизмене - РИА Новости, 14.07.2022
Переход на сторону противника при военных действиях приравняли к госизмене
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:24
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россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В Уголовном кодексе России вводится уголовная ответственность за участие гражданина России в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Максимальное наказание за это составляет 20 лет лишения свободы.Такое же наказание будет применяться в случае шпионажа, выдачи иностранному государству или иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, либо оказание иностранному государству или международной организации финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности России.
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россия, политика, владимир путин
13:24 14.07.2022 (обновлено: 17:26 14.07.2022)
 
Переход на сторону противника при военных действиях приравняли к госизмене

Путин подписал закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в войну

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В Уголовном кодексе России вводится уголовная ответственность за участие гражданина России в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Максимальное наказание за это составляет 20 лет лишения свободы.
Такое же наказание будет применяться в случае шпионажа, выдачи иностранному государству или иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, либо оказание иностранному государству или международной организации финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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