https://ria.ru/20220714/gosizmena-1802413408.html
Переход на сторону противника при военных действиях приравняли к госизмене
Переход на сторону противника при военных действиях приравняли к госизмене - РИА Новости, 14.07.2022
Переход на сторону противника при военных действиях приравняли к госизмене
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:24
2022-07-14T13:24
2022-07-14T17:26
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В Уголовном кодексе России вводится уголовная ответственность за участие гражданина России в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Максимальное наказание за это составляет 20 лет лишения свободы.Такое же наказание будет применяться в случае шпионажа, выдачи иностранному государству или иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, либо оказание иностранному государству или международной организации финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности России.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802397942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин
13:24 14.07.2022 (обновлено: 17:26 14.07.2022)
Переход на сторону противника при военных действиях приравняли к госизмене
Путин подписал закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в войну
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий.
Документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
В Уголовном кодексе России
вводится уголовная ответственность за участие гражданина России в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Максимальное наказание за это составляет 20 лет лишения свободы.
Такое же наказание будет применяться в случае шпионажа, выдачи иностранному государству или иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, либо оказание иностранному государству или международной организации финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности России.