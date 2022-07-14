https://ria.ru/20220714/gosizmena-1802413408.html

Переход на сторону противника при военных действиях приравняли к госизмене

Переход на сторону противника при военных действиях приравняли к госизмене - РИА Новости, 14.07.2022

Переход на сторону противника при военных действиях приравняли к госизмене

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:24

2022-07-14T13:24

2022-07-14T17:26

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В Уголовном кодексе России вводится уголовная ответственность за участие гражданина России в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Максимальное наказание за это составляет 20 лет лишения свободы.Такое же наказание будет применяться в случае шпионажа, выдачи иностранному государству или иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, либо оказание иностранному государству или международной организации финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности России.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802397942.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, владимир путин