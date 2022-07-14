https://ria.ru/20220714/ekstremizm-1802481392.html

Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов

Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов, документ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:19

2022-07-14T16:19

2022-07-14T16:24

россия

госдума рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

василий пискарев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Как заявлял председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, создаваемый банк данных экстремистских материалов поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.Законом, в частности, предусматривается, что в Минюст РФ направляются материалы, признанные судом экстремистскими.Включению в единый реестр подлежат сведения о физическом лице, являвшемся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастность которого к деятельности экстремистской или террористической организации установлена решением суда.Для ведения единого реестра федеральному органу государственной регистрации предоставляются сведения МВД, Росфинмониторингом, ФНС, Пенсионным фондом и органами прокуратуры.

https://ria.ru/20220624/ekstremizm-1797822809.html

https://ria.ru/20220628/sud-1798756380.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная налоговая служба (фнс россии), василий пискарев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, политика, общество