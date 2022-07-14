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Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов
Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов, документ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:19
2022-07-14T16:24
россия
госдума рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
василий пискарев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Как заявлял председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, создаваемый банк данных экстремистских материалов поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.Законом, в частности, предусматривается, что в Минюст РФ направляются материалы, признанные судом экстремистскими.Включению в единый реестр подлежат сведения о физическом лице, являвшемся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастность которого к деятельности экстремистской или террористической организации установлена решением суда.Для ведения единого реестра федеральному органу государственной регистрации предоставляются сведения МВД, Росфинмониторингом, ФНС, Пенсионным фондом и органами прокуратуры.
https://ria.ru/20220624/ekstremizm-1797822809.html
https://ria.ru/20220628/sud-1798756380.html
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россия, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная налоговая служба (фнс россии), василий пискарев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, политика, общество
16:19 14.07.2022 (обновлено: 16:24 14.07.2022)
 
Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов

Президент Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как заявлял председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, создаваемый банк данных экстремистских материалов поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
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Законом, в частности, предусматривается, что в Минюст РФ направляются материалы, признанные судом экстремистскими.
Включению в единый реестр подлежат сведения о физическом лице, являвшемся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастность которого к деятельности экстремистской или террористической организации установлена решением суда.
Для ведения единого реестра федеральному органу государственной регистрации предоставляются сведения МВД, Росфинмониторингом, ФНС, Пенсионным фондом и органами прокуратуры.
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