https://ria.ru/20220714/dtp-1802528638.html
В Анапе легковушка столкнулась с маршрутным автобусом
В Анапе легковушка столкнулась с маршрутным автобусом - РИА Новости, 14.07.2022
В Анапе легковушка столкнулась с маршрутным автобусом
Легковушка в Анапе столкнулась с маршрутным автобусом, в котором находились девять человек, шесть из них доставлены в больницу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:21
2022-07-14T18:21
2022-07-14T18:29
происшествия
авто
дтп
россия
анапа
краснодарский край
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СОЧИ, 14 июл – РИА Новости. Легковушка в Анапе столкнулась с маршрутным автобусом, в котором находились девять человек, шесть из них доставлены в больницу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.По данным ведомства, ДТП произошло в четверг в 16.10."По предварительным данным водитель автомобиля Mazda не уступил дорогу маршрутному автобусу и допустил с ним столкновение. В результате ДТП в маршрутке находились девять человек. Сейчас шестерых забрали на обследование в медучреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220713/dtp-1802151051.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, дтп, россия, анапа, краснодарский край
18:21 14.07.2022 (обновлено: 18:29 14.07.2022)
В Анапе легковушка столкнулась с маршрутным автобусом
В Анапе шесть человек доставили в больницу после ДТП легковушки с маршрутным автобусом
СОЧИ, 14 июл – РИА Новости. Легковушка в Анапе столкнулась с маршрутным автобусом, в котором находились девять человек, шесть из них доставлены в больницу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, ДТП произошло в четверг в 16.10.
"По предварительным данным водитель автомобиля Mazda не уступил дорогу маршрутному автобусу и допустил с ним столкновение. В результате ДТП в маршрутке находились девять человек. Сейчас шестерых забрали на обследование в медучреждение", - говорится в сообщении.