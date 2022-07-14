https://ria.ru/20220714/dtp-1802528638.html

В Анапе легковушка столкнулась с маршрутным автобусом

В Анапе легковушка столкнулась с маршрутным автобусом - РИА Новости, 14.07.2022

В Анапе легковушка столкнулась с маршрутным автобусом

Легковушка в Анапе столкнулась с маршрутным автобусом, в котором находились девять человек, шесть из них доставлены в больницу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:21

2022-07-14T18:21

2022-07-14T18:29

происшествия

авто

дтп

россия

анапа

краснодарский край

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СОЧИ, 14 июл – РИА Новости. Легковушка в Анапе столкнулась с маршрутным автобусом, в котором находились девять человек, шесть из них доставлены в больницу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.По данным ведомства, ДТП произошло в четверг в 16.10."По предварительным данным водитель автомобиля Mazda не уступил дорогу маршрутному автобусу и допустил с ним столкновение. В результате ДТП в маршрутке находились девять человек. Сейчас шестерых забрали на обследование в медучреждение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220713/dtp-1802151051.html

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анапа

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, дтп, россия, анапа, краснодарский край