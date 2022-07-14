https://ria.ru/20220714/drevesina-1802532094.html

Путин разрешил продавать древесину, ставшую вещественным доказательством

Путин разрешил продавать древесину, ставшую вещественным доказательством - РИА Новости, 14.07.2022

Путин разрешил продавать древесину, ставшую вещественным доказательством

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которые позволяют по решению суда... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:31

2022-07-14T18:31

2022-07-14T18:31

россия

владимир путин

политика

экономика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которые позволяют по решению суда передавать изъятую незаконно заготовленную древесину или необработанные лесоматериалы на реализацию, утилизацию или уничтожение до вступления приговора в силу.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как отмечалось в пояснительной записке, такая норма будет способствовать сокращению сроков хранения такой древесины, что позволит уменьшить расходы на ее хранение, сохранить ее потребительские свойства и реализовать по прямому назначению.По действующим ранее нормам, вещественные доказательства в случае необходимости фотографируются или фиксируются иным установленным способом и приобщаются к делу об административном правонарушении. При этом судья, орган или должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, обязаны были принять необходимые меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств до разрешения дела по существу.Подписан также закон с аналогичными изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

https://ria.ru/20220608/drevesina-1794121388.html

https://ria.ru/20220516/pozhar-1788726443.html

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика, экономика