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Путин разрешил продавать древесину, ставшую вещественным доказательством - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин разрешил продавать древесину, ставшую вещественным доказательством
Путин разрешил продавать древесину, ставшую вещественным доказательством - РИА Новости, 14.07.2022
Путин разрешил продавать древесину, ставшую вещественным доказательством
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которые позволяют по решению суда... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:31
2022-07-14T18:31
россия
владимир путин
политика
экономика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которые позволяют по решению суда передавать изъятую незаконно заготовленную древесину или необработанные лесоматериалы на реализацию, утилизацию или уничтожение до вступления приговора в силу.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как отмечалось в пояснительной записке, такая норма будет способствовать сокращению сроков хранения такой древесины, что позволит уменьшить расходы на ее хранение, сохранить ее потребительские свойства и реализовать по прямому назначению.По действующим ранее нормам, вещественные доказательства в случае необходимости фотографируются или фиксируются иным установленным способом и приобщаются к делу об административном правонарушении. При этом судья, орган или должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, обязаны были принять необходимые меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств до разрешения дела по существу.Подписан также закон с аналогичными изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
https://ria.ru/20220608/drevesina-1794121388.html
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россия, владимир путин, политика, экономика
18:31 14.07.2022
 
Путин разрешил продавать древесину, ставшую вещественным доказательством

Путин подписал закон, разрешающий продать древесину, ставшую вещественным доказательством

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПродажа пиломатериалов
Продажа пиломатериалов - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Продажа пиломатериалов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которые позволяют по решению суда передавать изъятую незаконно заготовленную древесину или необработанные лесоматериалы на реализацию, утилизацию или уничтожение до вступления приговора в силу.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Лесозаготовка - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 22:31
В Литве заявили о дефиците древесины из-за санкций против России
Как отмечалось в пояснительной записке, такая норма будет способствовать сокращению сроков хранения такой древесины, что позволит уменьшить расходы на ее хранение, сохранить ее потребительские свойства и реализовать по прямому назначению.
По действующим ранее нормам, вещественные доказательства в случае необходимости фотографируются или фиксируются иным установленным способом и приобщаются к делу об административном правонарушении. При этом судья, орган или должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, обязаны были принять необходимые меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств до разрешения дела по существу.
Подписан также закон с аналогичными изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
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