Путин разрешил продавать древесину, ставшую вещественным доказательством
Путин подписал закон, разрешающий продать древесину, ставшую вещественным доказательством
Продажа пиломатериалов. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которые позволяют по решению суда передавать изъятую незаконно заготовленную древесину или необработанные лесоматериалы на реализацию, утилизацию или уничтожение до вступления приговора в силу.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отмечалось в пояснительной записке, такая норма будет способствовать сокращению сроков хранения такой древесины, что позволит уменьшить расходы на ее хранение, сохранить ее потребительские свойства и реализовать по прямому назначению.
По действующим ранее нормам, вещественные доказательства в случае необходимости фотографируются или фиксируются иным установленным способом и приобщаются к делу об административном правонарушении. При этом судья, орган или должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, обязаны были принять необходимые меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств до разрешения дела по существу.
Подписан также закон с аналогичными изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
16 мая, 08:09В Приморье "черных лесорубов" заподозрили в поджогах