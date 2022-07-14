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Песков: Москва не знает о планах других стран признать ЛНР и ДНР
Песков: Москва не знает о планах других стран признать ЛНР и ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
Песков: Москва не знает о планах других стран признать ЛНР и ДНР
В Кремле позитивно расценивают признание Пхеньяном независимости ДНР и ЛНР, но сигналов от других стран о признании республик "пока нет", заявил пресс-секретарь РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:43
2022-07-14T14:43
2022-07-14T14:59
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Кремле позитивно расценивают признание Пхеньяном независимости ДНР и ЛНР, но сигналов от других стран о признании республик "пока нет", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы.
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков
14:43 14.07.2022 (обновлено: 14:59 14.07.2022)
Песков: Москва не знает о планах других стран признать ЛНР и ДНР
Песков: Москва пока не получала сигналов от других стран об их планах признания ДНР и ЛНР