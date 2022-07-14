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Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 14.07.2022
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Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли донецкие города Горловка и Ясиноватая, выпустив за 15 минут 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T09:52
2022-07-14T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли донецкие города Горловка и Ясиноватая, выпустив за 15 минут 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
09:52 14.07.2022 (обновлено: 10:23 14.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 13 снарядов по Горловке и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в Донецкой области
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли донецкие города Горловка и Ясиноватая, выпустив за 15 минут 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Горловка (пос. шахты 6/7): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; 09.15 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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