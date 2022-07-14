https://ria.ru/20220714/donbass-1802340461.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 8.55 обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T09:35

2022-07-14T09:35

2022-07-14T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

стирол

горловка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789248308_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_8a602a37bdcea5b84f354323e08da1ba.jpg

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 8.55 обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

украина

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина, стирол, горловка