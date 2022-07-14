https://ria.ru/20220714/donbass-1802340461.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 8.55 обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T09:35
2022-07-14T09:35
2022-07-14T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
стирол
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789248308_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_8a602a37bdcea5b84f354323e08da1ba.jpg
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 8.55 обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789248308_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_914d0cb9f4de76f536b5a4f385486d0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, стирол, горловка
09:35 14.07.2022 (обновлено: 09:51 14.07.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили три снаряда по Горловке