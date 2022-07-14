https://ria.ru/20220714/dnr-1802547626.html
ВСУ выпустили десять ракет по Новобахмутовке
ВСУ выпустили десять ракет по Новобахмутовке - РИА Новости, 14.07.2022
ВСУ выпустили десять ракет по Новобахмутовке
Украинские войска выпустили еще 10 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров по населенному пункту Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:33
2022-07-14T19:33
2022-07-14T19:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 10 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров по населенному пункту Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18.45 - н.п. Керамик - н.п. Новобахмутовка: выпущено 10 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 мм. (Без использования авиации)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили 15 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров по Новобахмутовке в 17.00.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк
19:33 14.07.2022 (обновлено: 19:50 14.07.2022)
ВСУ выпустили десять ракет по Новобахмутовке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять неуправляемых ракет по Новобахмутовке