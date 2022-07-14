https://ria.ru/20220714/dnr-1802547626.html

ВСУ выпустили десять ракет по Новобахмутовке

ВСУ выпустили десять ракет по Новобахмутовке - РИА Новости, 14.07.2022

ВСУ выпустили десять ракет по Новобахмутовке

Украинские войска выпустили еще 10 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров по населенному пункту Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:33

2022-07-14T19:33

2022-07-14T19:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 10 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров по населенному пункту Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18.45 - н.п. Керамик - н.п. Новобахмутовка: выпущено 10 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 мм. (Без использования авиации)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили 15 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров по Новобахмутовке в 17.00.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, сцкк