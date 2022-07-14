https://ria.ru/20220714/dnr-1802421756.html
В ДНР за 148 дней эскалации погибли 247 мирных жителей
В ДНР за 148 дней эскалации погибли 247 мирных жителей - РИА Новости, 14.07.2022
В ДНР за 148 дней эскалации погибли 247 мирных жителей
За 148 дней эскалации на территории Донецкой Народной республики из-за украинских обстрелов погибли 247 мирных жителей, 2656 получили ранения, сообщает в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:52
2022-07-14T13:52
2022-07-14T14:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. За 148 дней эскалации на территории Донецкой Народной республики из-за украинских обстрелов погибли 247 мирных жителей, 2656 получили ранения, сообщает в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявляли, что в республике за 147 дней эскалации погибли 245 гражданских, 2650 пострадали."За 148 дней эскалации погибли 247 гражданских лиц, в том числе 16 детей", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Также сообщается, что всего за 148 дней из-за обстрелов со стороны украинских войск пострадали 2656 человек, в том числе 173 ребенка.По данным представительства ДНР, в республике за этот период было зафиксировано 5823 факта ведения огня, украинскими войсками выпущено около 50 тысяч боеприпасов различного калибра, повреждено свыше 6 тысяч жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, в мире, сцкк, ситуация в днр и лнр
13:52 14.07.2022 (обновлено: 14:32 14.07.2022)
В ДНР за 148 дней эскалации погибли 247 мирных жителей
В ДНР за 148 дней эскалации погибли 247 мирных жителей, 2656 пострадали