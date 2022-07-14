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Силы ДНР наступают по нескольким направлениям - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/dnr-1802378372.html
Силы ДНР наступают по нескольким направлениям
Силы ДНР наступают по нескольким направлениям - РИА Новости, 14.07.2022
Силы ДНР наступают по нескольким направлениям
Силы Донецкой Народной Республики ведут наступление по нескольким направлениям, в том числе на Курахово, Бахмут (ранее назывался Артемовск) и Авдеевку, следует... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:52
2022-07-14T12:02
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Силы Донецкой Народной Республики ведут наступление по нескольким направлениям, в том числе на Курахово, Бахмут (ранее назывался Артемовск) и Авдеевку, следует из карты, опубликованной штабом обороны республики."Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
11:52 14.07.2022 (обновлено: 12:02 14.07.2022)
 
Силы ДНР наступают по нескольким направлениям

Народная милиция ДНР ведет наступление на Курахово, Артемовск и Авдеевку

© Народная милиция ДНРВоеннослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки
© Народная милиция ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Силы Донецкой Народной Республики ведут наступление по нескольким направлениям, в том числе на Курахово, Бахмут (ранее назывался Артемовск) и Авдеевку, следует из карты, опубликованной штабом обороны республики.
"Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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