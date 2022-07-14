https://ria.ru/20220714/dnr-1802378372.html

Силы ДНР наступают по нескольким направлениям

Силы ДНР наступают по нескольким направлениям - РИА Новости, 14.07.2022

Силы ДНР наступают по нескольким направлениям

Силы Донецкой Народной Республики ведут наступление по нескольким направлениям, в том числе на Курахово, Бахмут (ранее назывался Артемовск) и Авдеевку, следует... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:52

2022-07-14T11:52

2022-07-14T12:02

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Силы Донецкой Народной Республики ведут наступление по нескольким направлениям, в том числе на Курахово, Бахмут (ранее назывался Артемовск) и Авдеевку, следует из карты, опубликованной штабом обороны республики."Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины