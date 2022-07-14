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В России отменили пошлины за выдачу ВНЖ и паспорта для граждан ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.07.2022
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В России отменили пошлины за выдачу ВНЖ и паспорта для граждан ДНР и ЛНР
В России отменили пошлины за выдачу ВНЖ и паспорта для граждан ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.07.2022
В России отменили пошлины за выдачу ВНЖ и паспорта для граждан ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий всем беженцам с Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:43
2022-07-14T20:43
россия
донбасс
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий всем беженцам с Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и паспорт гражданина РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон освобождает от госпошлины за выдачу российских водительских прав лиц, которые вправе обратиться с заявлением об обмене иностранных водительских удостоверений в особом порядке (их категории в гуманитарных целях определены правительством РФ).А все граждане, которые в соответствии с указами президента России вправе в упрощенном порядке приобрести гражданство РФ, поправкой освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу российского паспорта. В данном случае речь идет о временно находящихся в РФ жителях Донбасса и беженцах из ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.Кроме того, граждане ДНР, ЛНР и Украины освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу вида на жительство в РФ.Госпошлина за выдачу паспорта РФ составляет 300 рублей, водительских прав – 2 000 рублей (нового поколения – 3 000 рублей), а за выдачу ВНЖ – 5 000 рублей.
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россия, донбасс, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
20:43 14.07.2022
 
В России отменили пошлины за выдачу ВНЖ и паспорта для граждан ДНР и ЛНР

Путин подписал закон, позволяющий беженцам получить ВНЖ, права и паспорт без уплаты пошлин

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий всем беженцам с Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и паспорт гражданина РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон освобождает от госпошлины за выдачу российских водительских прав лиц, которые вправе обратиться с заявлением об обмене иностранных водительских удостоверений в особом порядке (их категории в гуманитарных целях определены правительством РФ).
А все граждане, которые в соответствии с указами президента России вправе в упрощенном порядке приобрести гражданство РФ, поправкой освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу российского паспорта. В данном случае речь идет о временно находящихся в РФ жителях Донбасса и беженцах из ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.
Кроме того, граждане ДНР, ЛНР и Украины освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу вида на жительство в РФ.
Госпошлина за выдачу паспорта РФ составляет 300 рублей, водительских прав – 2 000 рублей (нового поколения – 3 000 рублей), а за выдачу ВНЖ – 5 000 рублей.
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 18:17
Путин отменил пошлину за заявление на гражданство для жителей ДНР и ЛНР
 
РоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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