https://ria.ru/20220714/bezhentsy-1802560993.html
В России отменили пошлины за выдачу ВНЖ и паспорта для граждан ДНР и ЛНР
В России отменили пошлины за выдачу ВНЖ и паспорта для граждан ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.07.2022
В России отменили пошлины за выдачу ВНЖ и паспорта для граждан ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий всем беженцам с Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:43
2022-07-14T20:43
2022-07-14T20:43
россия
донбасс
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий всем беженцам с Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и паспорт гражданина РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон освобождает от госпошлины за выдачу российских водительских прав лиц, которые вправе обратиться с заявлением об обмене иностранных водительских удостоверений в особом порядке (их категории в гуманитарных целях определены правительством РФ).А все граждане, которые в соответствии с указами президента России вправе в упрощенном порядке приобрести гражданство РФ, поправкой освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу российского паспорта. В данном случае речь идет о временно находящихся в РФ жителях Донбасса и беженцах из ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.Кроме того, граждане ДНР, ЛНР и Украины освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу вида на жительство в РФ.Госпошлина за выдачу паспорта РФ составляет 300 рублей, водительских прав – 2 000 рублей (нового поколения – 3 000 рублей), а за выдачу ВНЖ – 5 000 рублей.
https://ria.ru/20220714/grazhdanstvo-1802527478.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ba43298a829664b03326ed9d6c0fd23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
В России отменили пошлины за выдачу ВНЖ и паспорта для граждан ДНР и ЛНР
Путин подписал закон, позволяющий беженцам получить ВНЖ, права и паспорт без уплаты пошлин