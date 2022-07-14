https://ria.ru/20220714/bekkhem-1802514041.html
Про Дэвида Бекхэма снимут документальный сериал
Про Дэвида Бекхэма снимут документальный сериал
Про Дэвида Бекхэма снимут документальный сериал
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм станет героем документального мини-сериала, информирует Hollywood Reporter.
2022-07-14T17:42:00+03:00
2022-07-14T17:42:00+03:00
2025-10-30T10:24:00+03:00
футбол
спорт
вокруг спорта
дэвид бекхэм
кино
Про Дэвида Бекхэма снимут документальный сериал
Netflix выпустит документальный сериал о Дэвиде Бекхэме
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости
. Экс-футболист "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм станет героем документального мини-сериала, информирует Hollywood Reporter
.
Помимо рассказа о восхождении бывшего капитана "трех львов" и его главных триумфах, режиссер и исполнительный продюсер проекта Фишер Стивенс планирует осветить любовные похождения футболиста, неоднократно приводившие к громким скандалам.
О дата выходе выхода сериала пока не сообщается.
Отметим, что Бекхэм завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Полузащитник успел поиграть в "МЮ", "Престон Норт Энде", "Реале", "Милане", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен". В его активе победа в Лиге чемпионов сезона-1998/99, а также шесть золотых медалей чемпионата Англии.