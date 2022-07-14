Про Дэвида Бекхэма снимут документальный сериал

Помимо рассказа о восхождении бывшего капитана "трех львов" и его главных триумфах, режиссер и исполнительный продюсер проекта Фишер Стивенс планирует осветить любовные похождения футболиста, неоднократно приводившие к громким скандалам.

Отметим, что Бекхэм завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Полузащитник успел поиграть в "МЮ", "Престон Норт Энде", "Реале", "Милане", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен". В его активе победа в Лиге чемпионов сезона-1998/99, а также шесть золотых медалей чемпионата Англии.