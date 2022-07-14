Рейтинг@Mail.ru
Про Дэвида Бекхэма снимут документальный сериал - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:42 14.07.2022 (обновлено: 10:24 30.10.2025)
https://ria.ru/20220714/bekkhem-1802514041.html
Про Дэвида Бекхэма снимут документальный сериал
Про Дэвида Бекхэма снимут документальный сериал - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Про Дэвида Бекхэма снимут документальный сериал
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм станет героем документального мини-сериала, информирует Hollywood Reporter. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2022-07-14T17:42:00+03:00
2025-10-30T10:24:00+03:00
футбол
спорт
вокруг спорта
дэвид бекхэм
кино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132339/67/1323396752_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_1fdd6d5e9d5098754c9cb38f92673fd2.jpg
/20220524/ibragimov-1790186952.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2022
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132339/67/1323396752_0:0:1781:1335_1920x0_80_0_0_53e189d470f0b5fc0dda33d5e3249e5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вокруг спорта, дэвид бекхэм, кино
Футбол, Спорт, Вокруг спорта, Дэвид Бекхэм, Кино
Про Дэвида Бекхэма снимут документальный сериал

Netflix выпустит документальный сериал о Дэвиде Бекхэме

© AFP 2024 / John MacdougallФутболист Дэвид Бекхэм
Футболист Дэвид Бекхэм - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AFP 2024 / John Macdougall
Читать в
Дзен
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Экс-футболист "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм станет героем документального мини-сериала, информирует Hollywood Reporter.
Помимо рассказа о восхождении бывшего капитана "трех львов" и его главных триумфах, режиссер и исполнительный продюсер проекта Фишер Стивенс планирует осветить любовные похождения футболиста, неоднократно приводившие к громким скандалам.
О дата выходе выхода сериала пока не сообщается.
Отметим, что Бекхэм завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Полузащитник успел поиграть в "МЮ", "Престон Норт Энде", "Реале", "Милане", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен". В его активе победа в Лиге чемпионов сезона-1998/99, а также шесть золотых медалей чемпионата Англии.
Футболист Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Знали, что в Англии зажигает россиянин? Он капитан "МЮ" и герой мировых СМИ
24 мая 2022, 07:00
 
ФутболСпортВокруг спортаДэвид БекхэмКино
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала